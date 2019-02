Maduro: ¿No es un milagro que yo siga aquí sonriente y gobernando?

ND / 6 feb 2019.- Nicolás Maduro reiteró este miércoles su negativa a aceptar la ayuda humanitaria, asegurando que se trata de “puro show barato”. Esto lo dijo mientras se comparaba con José Gregorio Hernández.

Así lo dijo desde la sede de una empresa “recuperada por la revolución”, SM Pharma, en Maracaibo, estado Zulia.

“Venezuela tiene un sistema avanzado de salud que debe perfeccionarse… ¿uh?, me voy ahí en la pantalla. Parezco a José Gregorio Hernández, vale”, dijo porque lucía una bata blanca de médico. “¡O no? Mira que yo hago milagros. Hago milagros. Mira este milagro: todo el imperialismo contra nosotros y nosotros de pie, victoriosos, sonrientes, gobernando. ¿Es o no es un milagro? Con amor. Con pasión patria. Vencioendo y venciendo dificultades. Y otros milagros que hago. Ahroa, el milagro de la salud lo hacemos entre todos…”.

Y siguió: “Fíjense estos datos, los que hablan de ayuda humanitaria. Barrio Adentro es la operación humanitaria más grande que se conozca en el mundo entero, por la cantidad de gente que ha atendido y que atiende. Lo demás es puro show barato. showcero que son ellos. Venezuela no es un país de mendigos. No. Venezuela es un país laborioso, de trabajadores”.

Maduro luego agregó “cifras oficiales”. “Entre el 2005 y el 2018, en trece años, el número de exámenes de laboratorio fueron… 550 millones de exámenes directos en Barrio Adentro y el Seguro Social”. También, 252 millones de consultas extarnas.

