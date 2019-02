Maduro: Los misiles están aceitados para defender la patria

Jhoan Meléndez / 19 feb 2019.- Nicolás Maduro afirmó este martes, en la juramentación de graduados de la ELAM, que los misiles “están aceitados para defender a la patria en la que nacimos”.



“No ganamos veinte años de guerra para que venga el imperialismo a amenazarnos”, enfatizó Maduro en una transmisión de VTV.

El Primer Mandatario también dijo: “Las agresiones nos fortalecen el alma, la locura ha llevado hasta a la amenaza reiterada de una invasión militar. No se atrevan imperialista, porque no solo venceríamos, sino que los pueblos del mundo se alzarían contra ustedes (…) no se equivoquen”

“En Venezuela se está decidiendo el destino del derecho internacional (…) No solo luchamos por la patria y el legado de nuestros fundadores, sino también el destino del derecho a la paz de los pueblos. No podrán con nosotros”, aseveró Maduro.

Por último, dijo que Iván Duque y Sebastián Piñera “que están llamando a asaltar la frontera el próximo sábado, seguro quedarán en el pasado, en cambio por las obras, dignidad, y médicos, Chávez y Fidel serán recordados por el pueblo latinoamericano”.

Lea más: Padrino López, a Trump: Tendrá que pasar por nuestros cadáveres antes de darnos órdenes

vaya al foro

Etiquetas: Duque | EE.UU | Maduro | Piñera