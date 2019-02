Maduro: Si me lanzo a las elecciones en España todos votarían por mí

Luis Sequera / 4 feb 2019.- Nicolás Maduro señaló este lunes que es la persona más famosa de España por lo que afirmó que de participar en unos eventuales comicios presidenciales en ese país resultaría ganador.

“Soy el más famoso de España. Creo que si me lanzo a las elecciones gano, vota toda España por mí pa’ (sic) que le corte la cabeza a toda esa burguesía”, aseveró durante un encuentro con “intelectuales” llevado a cabo desde la sede de la Cancillería en Caracas, el cual fue transmitido por VTV.

En este sentido, recordó una encuesta realizada por periodistas argentinos en la nación ibérica, donde se les preguntaba a los jóvenes en España si conocían a los presidentes de Portugal o Francia, los cuales no eran identificados por los entrevistados; sin embargo la gran mayoría sabía que él era el presidente de Venezuela.

Asimismo, aseguró que la gran mayoría de los españoles no apoyan una intervención militar contra Venezuela según los datos de una supuesta encuesta realizada en la nación ibérica.

“Hoy salió una encuesta en España, yo la tengo y el 73% de los españoles y españolas están en contra de una invasión militar gringa en Venezuela”, precisó.

Se refirió también a un supuesto veto que le tienen en Facebook e Instagram que no le permite colocar publicidad en estas redes sociales.

“La única persona en el mundo que no puede poner publicidad en Facebook y en Instagram es Nicolás Maduro, no puedo. No puedo bajo ningún aspecto. Me tienen prohibido colocar publicidad. La democracia de ellos”, subrayó.

Por otra parte, anunció que a partir de este miércoles 6 de febrero recolectará la firma de “por lo menos 10 millones de venezolanos” para entregar un documento al gobierno de Estados Unidos en rechazo al “intervención y al golpismo gringo”.

“Vamos a empezar el miércoles una jornada nacional con un documento central dirigido al pueblo de los EEUU y al señor Donald Trump, un documento exigiendo que se retire todas las amenazas de intervención e invasión (…) vamos a firmar el documento que entregaremos a la Casa Blanca de EEUU, exigiendo respeto”, dijo el mandatario.

Asimismo, agradeció a los países que lo apoyan e instó a la comunidad internacional “a levantar un movimiento de denuncia mundial contra Donald Trump, diciendo la verdad de sus amenazas”.

“La más alta solidaridad y que levantemos compañeros y compañeros del mundo desde Venezuela un poderoso movimiento de solidaridad, que denuncie, rechace y derrote las amenazas de intervención militar imperialista gringa en Venezuela”, finalizó.

