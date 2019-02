Maduro, a RT: Necesitamos 10 años para tener una economía sólida

ND / 5 feb 2019.- Nicolás Maduro reveló este martes, en una entrevista al al canal ruso RT, que su gobierno está intentando controlar lo que sigue llamando el “dólar criminal” con políticas de mercado. Esto explica por qué el Dicom está por encima del paralelo.

“¿Cómo pretende reactivar la economía?”, fue la primera pregunta.

“Yo eché a andar en el mes de agosto un programa de recuperación económica… con 11 líneas vitales para ir logrando el equilibrio fiscal, monetario… Ese es un plan que ha tenido buenos momentos, momentos de bajón. Yo creo que es plan correcto… y además tenemos un elemento clave: controlar… la hiperinflación que daña la vida, todos los días, de los venezolanos… pero sin lugar a dudas la hiperinflación, producida por un tipo de cambio paralelo criminal nos hace un daño tremendo. En esto estoy concentrado ahorita, en un conjunto de políticas de mercado que comienzan a dar buenos resultados. No puedo cantar victoria, pero soy optimista en los buenos resultados que están dando las políticas de mercado para controlar el dólar criminal”

Ante otra pregunta, Maduro reiteró: “Estamos en una doble línea de acción. Una, por razones y vías de marcado controlar, y hemos hecho bajar el precio de ese dólar criminal, dólar paralelo… y por otro lado, estamos ensayando un sistema de precios acordados…”

Luego asveró que para construir una economia sólida, Venezuela necesita 10 años como mínimo.

“La Venezuela que existía hace 20 años es muy distinta a la que existe hoy. Un pueblo con su derecho a la educación, a la salud, a la vivienda, a la recreación, al trabajo estable. Un pueblo que tiene todavía muchos retos y necesidades por resolver. Y… para las grandes tareas de la economía, del aparato productivo nuevo, yo creo que Venezuela va a necesitar por lo menos 10 años más en el apuntalamiento de un aparato productivo sólido, desde el punto de vista tecnológico sustentable, y que genere la suficiente diversidad en la riqueza nacional para no depender de un solo producto: el petróleo”.

“¿10 años más de revolución, con Maduro o vendrán otros?”, le preguntó.

“Bueno, seguramente habrá nuevos líderes y liderezas. Se decía mucho que cuando el comandante Chávez no estuviera, la revolución se acababa. El comandante Chávez sembró y formó una dirección colectiva. El comandante Chávez en su momento me entregó la batuta, me dio la confianza y to he estado al frente de la revolución estos seis años pero ten la seguridad que hay un liderazgo colectivo… para ir mucho más allá de Maduro en cualquier momento”.

Y ante una pregunta sobre los refugiados venezolanos, Maduro contestó: “Tenemos indicadores internos muy poderosos: Por ejemplo, la matrícula escolar para el 2018-2019 aumentó 7%; El consumo de electricidad subió un 6%, el número de trabajadores trabajando subió un 7%. Son indicadores concretos. El consumo de gasolina subió bárbaramente, un 12%… Si aquí de Venezuela se hubieran ido 3 a 5 millones tuviéramos ciudades fantasmas… ahora, por primera, por razones económicas, tenemos una migración importante. Le estamos prestando apoyo…”

“John Bolton lo ha invitado a jubilarse en una playa fuera de Venezuela, ¿dónde se jubilaría usted?”, le preguntó el periodista.

“Yo me jubilaría, con mis nietos, nietas… cuando cumpla 90 años, en un barrio de Caracas… en una playa, Cata, Catica, pero en Venezuela”.

Etiquetas: dolar criminal | hiperinflación | Maduro