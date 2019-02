Maduro, a Guaidó: ¿Hasta cuando? ¿ Hasta que el TSJ lo mande a la cárcel?

Luis Sequera / 4 feb 2019.- Nicolás Maduro se preguntó sobre el futuro del designado presidente interino por la AN, Juan Guaidó, después que culmine el lapso de 30 días para convocar a elecciones y luego de que el TSJ aprobara una sentencia en su contra.

“Señor payaso usted tiene que convocar, y no ha convocado. Y sus propios seguidores tendrían que preguntarle (a Guaidó) ¿Por qué no ha convocado? Y ¿Qué va a pasar el 23 de febrero cuando se cumpla un mes? Como lo señala la constitución ¿Qué va a pasar? ¿Va a continuar en su mandato virtual? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta el 2025 también? O ¿Hasta que termine en la cárcel por mandato del TSJ?”, dijo Maduro.

“A este señorito lechuguino, autoproclamado se le está yendo el tiempo y no convoca a elecciones presidenciales”, añadió.

En esta línea, criticó al presidente de España, Pedro Sánchez, quien reconoció a Guaidó como presidente encargado, tras haber culminado el plazo de ocho días que dio el gobierno español (el 26 de enero) para convocar comicios.

“En la torpeza e ignorancia de Pedro Sánchez lo hacen cometer errores, producto de su cobardía de no estudiar. Si las cosas son como dice Sánchez y Maduro no es presidente de la República, Maduro en ese caso como dice él, de acuerdo al 233, no tiene facultades constitucionales para convocar elecciones constitucionales en Venezuela. Léete el articulo 233 Pedro Sánchez”

Y continuó: “El que tendría en el caso hipotético negado, mil veces negado, alguna facultad de acuerdo a tu tesis y a tu reconocimiento, seria el diputado autoproclamado que debió hacer el mismo día de su autoproclamación, el decreto para llamar a elecciones en 30 días como manda la Constitución”

Por último, recordó la decisión que toma el TSJ contra el designado presidente interino por el Parlamento, con los votos en contra de dos magistrados.

“El TSJ ha reiterado en sentencia firme que no es así, de hecho le han abierto una investigación penal, criminal, le han prohibido salir del país, le han congelado las cuentas, quiere decir que tiene un proceso judicial en marcha”, concluyó.

Lea más: Maduro: “La guerra psicológica que hemos visto en los últimos días es anormal”

vaya al foro

Etiquetas: Juan Guaidó | Nicolás Maduro | TSJ