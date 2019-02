La transición y el día 23

El desafío democrático no es de un día para otro. Es normal la angustia, pero ella no debe ser óbice para la continuidad libertaria. Este movimiento venezolano no se parece a ninguno. Es específico, único por varias razones:

1.- El proceso de transición comenzó con la elección de la Asamblea Nacional, que en medio de aciertos y errores, ha hecho posible lo que hoy tenemos: Un movimiento irreversible hacia la democracia.

2.- La lucha de la Asamblea Nacional, que es un órgano político, no se planteó en este terreno. Es un enfrentamiento contra un poder delincuencial, organizado en torno al narcotráfico y al saqueo de las riquezas nacionales. No es lo mismo luchar contra el narcotráfico desde el Estado –así esté penetrado profundamente- a que el Estado sea una organización criminal, donde su poderío radica en ser un monstruoso cártel.

3.- Es imposible dialogar con delincuentes. De allí que la tiranía va por todo o nada, lo cual no niega que existan sectores medios y bajos en las fuerzas armadas que entiendan que es el final de una época en la que surgen distintos parámetros institucionales y profesionales.

4.-Reconstituir el tejido partidario para la participación democrática, implica convivencia entre distintos; de allí que la unidad de la Asamblea Nacional es una fortaleza insustituible.

5.- Los militares deben comprometerse a cumplir su función institucional cuya identidad se perdió en la tiranía y esto los llevó a un inusitado desprestigio institucional, que solo cambiará bajo una nueva concepción de la carrera militar, entendida en su función ética y de resguardo e impulso al sistema democrático.

6. La constitución debe navegar en las fluidas aguas de la transición para expandir la ciudadanía en lo local, regional y nacional, como punto final a cualquier rasgo de autoritarismo que tan caro nos costó como sociedad.

No es de un día para otro que se constituye una nueva matriz sociopolítica. Flaco servicio es crear falsas expectativas. El camino está trazado, es el correcto y es prohibido equivocarse. El fin de esta era macabra ha llegado. Reforzarla y blindar el nuevo ciclo, contra una futura regresión es lo que se impone.

El día 23 se cumple un mes de alumbramiento y es un faro en el comienzo del camino.

