Luis Pedro España: Así como está el país no existe posibilidad de recuperarnos económicamente

ND / 1 feb 2019.- El sociólogo y profesor de la Ucab, Luis Pedro España, recalcó este viernes que el Plan País, presentado este jueves por la oposición, tiene como objetivo fundamental la “recuperación” de la situación económica del país.

“El plan país tiene tres etapas y así queremos verlo, en cualquiera de sus dimensiones: Emergencia, estabilización y reforma. La primera, precisamente, atender la emergencia económico social, ajustar los equilibrios macroeconómicos, abatir la inflación para que sea posible generar riquezas en Venezuela (…) Hay que tener en cuenta que cómo está el país, no existe ninguna posibilidad de recuperar la situación social y los dramas que vemos: personas que mueren, niños sin a clases, todo ese drama social no podremos resolverlo si Venezuela no recuera su capacidad productiva”, dijo España en Noticias en Vivo, por Vivo Play.

Señaló que el Plan País también se refiere a un subsidio directo, pues consideran que es “el primer derecho de la libertad”.

“Por eso hablamos de subsidio directo y se le entregará a la jefa de hogar, porque todos sabemos que esa persona es la que garantiza que ese dinero va ser para el hogar”, comentó.

En materia de salud, España indicó que tienen dos prioridades fundamentales: “una tiene que ver con la dotación de medicamentos y otra todo lo que significa restablecer la red hospitalaria”, explicó.

Sobre el sistema de pensiones que preocupa a un grueso de la población, el sociólogo resaltó que “lo que se ha pensado es que en Venezuela tengamos un sistema de pensiones no contributivas, es decir, que no haya tenido que contribuir al IVSS para tener acceso a la pensión”.

El sociólogo reconoce que el crecimiento económico no es suficiente para alcanzar el bienestar social, sin embargo, considera que el primer paso es ese, crear condiciones económicas.

Etiquetas: economía de Venezuela | Luis Pedro España | Plan País