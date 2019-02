Por una verdadera amnistía

Cuando la Asamblea Nacional comenzó con el tema de la Ley de Amnistía tuve un mal presentimiento. ¿Qué estaban haciendo? ¿Cuál era la verdadera intención que estaba detrás del Proyecto de Ley mas allá de lo que dice el mismo texto propuesto de lograr que “los funcionarios civiles y militares que colaboren en la restitución del Orden Constitucional en Venezuela…”. Tantos golpes hacen que los venezolanos desconfiemos. Pues ya la aprobaron en primera discusión el 22 de enero de 2019.

Y mi primera desconfianza vino porque si el Artículo 333 dispone la obligación de todos los venezolanos, investidos o no de autoridad, de colaborar con el restablecimiento de la plena vigencia de la constitución -en otras palabras, todo el mundo- ¿tiene algún sentido incentivar a aquellos que habiendo cometido delitos desde 1999 y por los cuales nuestra constitución ha perdido su vigencia, para que con ese incentivo efectivamente la cumplan? En otras palabras, ¿estamos haciendo una ley para incentivar con el olvido los delitos de quienes sin pago alguno tienen la obligación constitucional de rescatar la vigencia constitucional? ¿Es eso?

De acuerdo al diccionario de la Real Academia Española el término “Amnistía” refiere a “1. f. Perdón de cierto tipo de delitos, que extingue la responsabilidad de sus autores”. En otras palabras, para que exista una amnistía o perdón que extinga la responsabilidad de sus autores, debe existir antes la pena por un delito cometido por el cual los autores están pagando. Si no, ¿cómo se entiende una amnistía? Esto es simple lógica elemental. Con asombro veo que la Asamblea propone una ley para decir “yo los perdono”, sin precisar qué cosa se está perdonando aquí, si cumplen con la constitución. Es cuesta arriba no?

De allí que los venezolanos alzáramos nuestra voz de indignación indicando que eso olía a negociación. De otra manera ¿cómo se podía entender que por que algún militar o civil del régimen se pasara “al bando de la democracia y la libertad” se le perdonaran sus delitos sin saber cuáles delitos son? Veamos un ejemplo: Rafael Ramírez, el tétrico personaje que destruyo PDVSA y está siendo buscado por el mismo régimen y disfruta fuera del país de los mega millones de dólares sustraídos a los venezolanos ¿sería un candidato para esa ley de “amnistía” si se pasa al bando correcto? ¿Le permitirían regresar a Venezuela después de la salida de Maduro?

¿No sería mejor que una vez caído el régimen de Nicolás Maduro, y atrapados o solicitados todos los responsables de esta horrorosa tragedia, estos sean debidamente enjuiciados y sentenciados, para luego caso por caso, decidir en un Tribunal Ad-Hoc especialmente designado, como el Tribunal de Nuremberg, quiénes tienen y quienes no tienen derecho a una amnistía, de acuerdo a su colaboración con la justicia? ¡Eso es lo que se tienen que preguntar los ciudadanos!

Y hago hincapié en el caso de Ramírez porque casualmente esta inocente paloma está anunciando que se postulará como candidato a la presidencia. ¿No les parece muy sospechoso eso? Creo que los ciudadanos diputados tendrían que explicarnos caso por caso quienes serían objeto de esa “amnistía. No estamos hablando aquí de un oficinista rojo-rojito de Pdvsa que se robó una computadora, lo confesó y lo perdonamos. No. Estamos hablando de un sujeto capaz de forrar de dólares a media Asamblea Nacional para lograr ser candidato en un futuro gobierno consensuado con el “chavismo light”. ¿Se dan cuenta de lo que hablo?

De allí que crea que esa ley no es más que otra trampa para que personajes como Rafael Ramírez y otros como el, formen parte de esta nueva Venezuela que se está comenzando a configurar. Pero además es una iniciativa sumamente peligrosa si se ejecuta de esa manera, para la estabilidad de un próximo gobierno de transición, porque ese dinero sucio comprara las voluntades más inimaginables, que torcerían cualquier intento de enderezar el país, y a favor de un retorno del chavismo sin Chavez.

Y esto me lleva a plantear el tema del perdón pero desde la perspectiva de quienes son los que sufrirán eso en carne propia cuando este se haya dado. Yo no lo podría ni remotamente decir ni mucho menos comprender porque no he sufrido la tragedia de ellos. Para eso le daré la palabra a mi querido amigo el Dr. Ing. José Méndez que en comunicación reciente nos pone a los venezolanos a preguntarnos qué sentirían las verdaderas víctimas del resultado de esa Ley de Amnistía:

“Que estos políticos del Chavismo light, que promueven nuevos diálogos, arreglos, acuerdos, etc., le pregunten a:

Todas las víctimas de los francotiradores rojos del 11 de abril, a los 19 muertos y a los muchos heridos por la crueldad inmisericorde del liderazgo del Castro Narco Comunismo;

Que le pregunten a los funcionarios, comisarios inocentes por hechos del 11 de abril. A los funcionarios que todavía están pagando penas, siendo inocentes, aun habiendo pagado la pena completa. Que le pregunten a la familia de los comisarios Henry Vivas y Lázaro Forero;

Que le pregunten a Iván Simonovis, todavía preso en casa por cárcel, a su esposa Bony, a sus hijos, a sus familiares;

Que le pregunten a Cruz María Baduel, esposa del Gral. Raúl Isaías Baduel , a sus hijos Miguel, Isaí y a toda la familia Baduel;

Que le pregunten al Gral. Ramón Antonio Losada Saavedra, a su esposa e hijos;

Que le pregunten a los familiares de las docenas de muertos y heridos por la explosión de la Refinería de Amuay del 25 de Agosto del 2012, a los familiares de los muertos y heridos en accidentes INEXCUSABLE, dentro de PDVSA y de las empresas del estado y de las muchas empresas confiscadas;

Que le pregunten a los hijos, esposa y familiares de Franklin Brito, muerto en custodia de esbirros del régimen el 30 de Agosto del 2010 en las premisas del Hospital Militar.. A esos hijos amenazados aún después de su asesinato;

Que le pregunten a los familiares de las victimas/héroes masacrados a tiempo real, el lunes 15 de enero del 2018: Oscar Alberto Pérez, Jairo (Toby) Lugo Ramos y Abraham Lugo Ramos (hijos del líder Cristiano Jairo Lugo), Abraham Israel Agostino Agostino, Daniel Enrique Soto, José Alejandro Díaz Pimentel, Lisbeth Andreina Ramírez Mantilla… Entre paréntesis, Maduro afirmó con jactancia ante los medios, el 19 de diciembre del 2017: “…Donde se aparezcan, le he ordenado a la Fuerza Armada ! Plomo con los grupos terroristas! ! Plomo con ellos compadre!… Tolerancia zero..”.

¡Qué doloroso! No permitamos esa falsa amnistía que nos están proponiendo sospechosamente desde la oposición oficial, si se aprueba esa ley en esos términos.

Difícilmente habrá una nueva Venezuela sin justicia. Nos queremos reconciliar pero con una Venezuela que creyó de corazón que las cosas cambiarían para bien después de 1998 de las manos de un militar golpista, y ahora están verdaderamente arrepentidos. No con quienes la robaron y la destruyeron y ahora pretenden a través de artificios negociados a oscuras con el dinero que se llevaron, sobrevivir a lo que viene. Es por eso que se debe pasar primero por un Tribunal que imparta esa justicia por todo lo que ha pasado, con la Verdad por delante, y decida una verdadera amnistía, si ella se justifica, a los que crea que la merecen para que podamos convivir en paz.

Blog: http://ticsddhh.blogspot.com/

Email: [email protected]

Twitter:@laguana

vaya al foro

Etiquetas: Luis Manuel Aguana