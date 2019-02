Presidente en el exilio

Intervención en la Cátedra Pio Tamayo del lunes 25 de febrero de 2019: ¿Qué pasó el 23F? ¿Qué sigue ahora?

Mi agradecimiento a la Cátedra Pio Tamayo y al Profesor Agustín Blanco Muñoz por su gentil invitación a analizar de nuevo el país. Los graves sucesos del 23 de febrero en los sitios de ingreso de la ayuda humanitaria, especialmente en Santa Elena de Uairén y la frontera con Cúcuta que dejó decenas de muertos, centenares de heridos y destrucción de los camiones de comida y medicinas por la intervención en vivo y en directo de los malandros del régimen, que fueron enviados como primera avanzada de los penales y colectivos, trasladados especialmente desde los cuatro puntos cardinales del país, es la demostración fiel de lo que está pasando en Venezuela desde hace años y que por primera vez se muestra en toda su magnitud ante los ojos del mundo civilizado.

En este momento las ciudades fronterizas de Ureña, San Antonio y las poblaciones del eje Palotal-Tienditas, que une a ambas ciudades, se encuentran bajo el control de las hordas paramilitares del ELN y delincuentes sacados de los penales por el régimen, sin absolutamente ningún control de la Guardia Nacional, Ejercito o Policía Nacional. El Gobierno a través de sus enviados Freddy Bernal, Iris Valera, Pedro Carreño, entre otros, están al frente de esa operación. Un Centro de Especialidades Médicas donde se atendieron los heridos producto de la protesta por el paso de la ayuda humanitaria fue desalojado por esos irregulares amenazando al personal medico de muerte. Estas hordas de criminales están disfrazadas por el régimen de Guardias Nacionales y disparan a las casas de los habitantes de Santa Elena de Uairén.

La población civil de Venezuela se halla completamente desprotegida ante semejante barbaridad respaldada por el régimen de Nicolás Maduro, como forma para sostenerse en el poder, donde se les entregan armas a los delincuentes con el fin de respaldar esta dictadura. De allí que estos irregulares hagan de las suyas en las ciudades fronterizas a la espera de cualquier intervención armada proveniente del exterior. No estamos hablando de pocos, son cientos de ellos. Y esto ya está completamente corroborado con la presencia de la Ministra de Asuntos Penitenciarios, Iris Varela, acompañando a los colectivos armados en Ureña como lo informara una reconocida cadena de noticias internacional.

El mundo está escandalizado al ver el drama venezolano tan crudamente expuesto. Para nosotros es normal ver lo que sucedió allí pero para la prensa internacional que presenció desde Cúcuta la destrucción y agresión de esos irregulares en vivo, caen ahora en perfecta cuenta de nuestra tragedia. Ante esta situación la pregunta de la Cátedra Pio Tamayo es pertinente: ¿Qué sigue ahora?

A pesar de las declaraciones realizadas por el diputado Miguel Pizarro, quien hace de Coordinador de la Ayuda Humanitaria por parte de la Asamblea Nacional, en el sentido que “No está previsto un presidente en el exilio” lamentablemente las cosas en política no son las que uno desea sino la que las realidades imponen. La oposición a partir de hoy debe plantearse un escenario donde el Presidente Encargado Juan Guaidó no pueda regresar al país. Múltiples razones pueden apoyar esa afirmación comenzando por su tratamiento de Jefe de Estado dado por Colombia durante su estadía con la consecuente y previsible retaliación del régimen.

Después de la reunión de Guaidó con el Presidente de Colombia, Iván Duque, y el Secretario General de la OEA, Luis Almagro, en territorio colombiano y su próxima reunión con los cancilleres del Grupo de Lima en Bogotá, con la participación del Vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence, dudo mucho que el régimen no desate una persecución por cualquier motivo en contra de Presidente Encargado.

Ya la maquinaria del régimen comenzó en la Contraloría General de la República, acusando a Guaido de haber falsificado información acerca de su patrimonio. Asimismo “A la solicitud de la Fiscalía dio luz verde el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y aunque hasta el momento no se ha dado la orden para su detención, el chavismo ha señalado que debería ir a prisión”. En consecuencia no es aventurado afirmar que lo esperaran en la frontera para detenerlo por cualquier causa, con lo cual su regreso debe estar respaldado por una fuerza mucho más allá de los simples deseos de realizar un Gobierno de Transición.

Si Juan Guaidó se ve imposibilitado de entrar a Venezuela necesariamente se estará configurando el caso de un Presidente legítimamente designado en el país y que es criminalizado y perseguido por el régimen usurpador. Lo primero que debería terminarse es esa camisa de fuerza llamada Ley del Estatuto de la Transición que secuestra las atribuciones constitucionales del Presidente de la Republica y se las subroga a los partidos de la Asamblea Nacional. Juan Guaidó deberá entonces ser juramentado formalmente por el Tribunal Supremo de Justicia legítimo en el exilio, como Presidente Constitucional de la Republica Encargado, pudiendo tomar así decisiones como las del nombramiento de un Alto Mando Militar y un Ministro de la Defensa que le plantee las distintas alternativas e interactúe con sus pares militares del continente, para poner cese a la usurpación de Nicolás Maduro y su banda de delincuentes que azotan al país.

La Asamblea Nacional por su parte debería estar aprobando sin dilación la activación del Artículo 187.11 Constitucional, para autorizar el uso de una fuerza internacional de paz en caso de persistir el bloqueo para la distribución de la ayuda humanitaria en el marco de la Responsabilidad de Proteger (R2P) de la Comunidad Internacional en auxilio de los venezolanos.

Cuando solicitamos ante el Tribunal Supremo de Justicia legítimo el nombramiento de urgencia de un Gobierno de Emergencia Nacional en junio de 2018, ¿qué era lo que en realidad estábamos solicitando? Lo dijimos meses atrás: Una representación política que coordine las acciones y que sea el epicentro de toda la atención nacional e internacional a los fines de luchar en contra de la dictadura. No se estarían eliminando los factores políticos tradicionales sino reorientándolos y focalizándolos a favor de una lucha coordinada por un grupo de gobierno, cuyo supremo interés sea sacarnos de este grave problema, con la grandeza que solo los Estadistas pueden dar, alejados de toda mezquindad política y aspiraciones de poder, utilizando para eso toda la ayuda que le puedan brindar dentro y fuera de Venezuela. ¿Era mucho pedir? Pues bien, deseamos creer que ya con Guaidó la tenemos.

Si el usurpador no deja entrar a Juan Guaidó a Venezuela poniendo al Presidente en el exilio, nos estaría dando la oportunidad de organizar esa representación política legítima coordinadora de una fuerza con ese epicentro desde el exterior. De hecho eso está pasando ahora. Ya Venezuela aceptó el liderazgo de Guaidó para llevar a cabo esas acciones con la Comunidad Internacional. Con su investidura y reconocimiento como Presidente de Venezuela por más de 60 países, lo que nos quedaría esperar sin desesperarnos es la liberación desde afuera. La defensa de Maduro el 23 de febrero no fue de los militares sino de una banda muy grande de asesinos y saqueadores que tienen aterrorizada a la sociedad venezolana y los militares no quieren actuar para defendernos. Venezuela no puede esperar más para que una policía continental le ponga fin a eso…

Muchas gracias…

