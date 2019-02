Luis Ignacio Planas: Los socialcristianos estamos dispuestos a coadyuvar con la reconstrucción del país

especial Enrique Meléndez / 21 feb 2019.- Con el título de Aportes de la Democracia Cristiana para la Reconstrucción de Venezuela un grupo de dirigentes de Copei presentó este martes 19 un manifiesto con propuestas para el presidente juramentado por la Asamblea Nacional, Juan Guaidó.

Entre los dirigentes que se dieron cita en la reunión figuraron Enrique Mendoza, César Pérez Vivas, Nelson Chitty La Roche y Luis Ignacio Planas. Precisamente, Planas fungió de vocero en esta oportunidad, y ofreció las siguientes declaraciones para ND:

¿Estamos ante un reagrupamiento de lo que en otras épocas se conoció como el pueblo copeyano?

-Estamos haciendo un esfuerzo por generar espacios de diálogo y de discusión entre los socialcristianos en Venezuela. Hoy nos vemos un poco huérfanos frente a la realidad que está viviendo el partido Copei, y que, pese a esa circunstancia, pensamos que podemos aportar en la búsqueda de los caminos del porvenir de Venezuela.

-En ese sentido hemos hecho este encuentro. Esta es la sexta actividad en la cual nos hemos reunidos para elaborar este documento. En ese documento aspiramos, desde nuestra visión humanista-cristiana, dar algunas señales que pudieran ayudar a organizar al país en el futuro para su reconstrucción. Para nosotros lo más prioritario es buscar las soluciones a los gravísimos problemas por los que estamos atravesando los venezolanos.

-Para nadie es un secreto que la crisis por la que atraviesa el país cada día es peor. Para nadie es un secreto las necesidades que están pasando los venezolanos, y por eso es que creemos importante ayudar y coadyuvar en el esfuerzo que se está haciendo en la Asamblea Nacional y, particularmente, Juan Guaidó como presidente encargado de la reinstitucionalización de Venezuela; de la reconstrucción del país y, lo que es más importante, el encuentro de todos los venezolanos.

¿Esto supone una reconciliación de todos los Copei que están dispersos?

-Bueno, desde este espacio le hacemos siempre una convocatoria a todos los sectores socialcristianos de Venezuela. Creemos importante convocar a la unidad de estos sectores. Estos sectores representan y han representado para nuestro país muchos años de lucha. Somos cofundadores de la democracia. En otras circunstancias hemos participado activamente en el mejoramiento de las condiciones de vida de los venezolanos, y creemos que es fundamental que, pese a las diferencias que puedan existir, hay que anteponer los intereses generales; los intereses del pueblo a nuestros intereses particulares.

-Eso es, quizás, una de las cosas que promovemos desde aquí; pues esa unidad, ese reencuentro; esa reconciliación que pasa, por supuesto, por abrir espacios comunes donde podemos discutir nuestras ideas.

¿Es un títere Juan Guaidó de Donald Trump como señala el oficialismo?

-No, por supuesto que no. Aquí la única marioneta que hay en Venezuela es Nicolás Maduro; una marioneta de los Castro y de Cuba.

¿Cómo ve usted la posición de la comunidad internacional con respecto al interinato de Guaidó?

-Hay un reconocimiento de los países democráticos del mundo a un mecanismo constitucional que está previsto para estos casos; que sería el momento en el cual nos quedamos sin presidente: tomando en cuenta que Nicolás Maduro se juramentó para un tercer período producto de unas elecciones que nadie reconoció; porque fueron completamente fraudulentas.

-Entonces, el hecho político que se generó en enero, con motivo del vencimiento del período administrativo de Maduro y el no reconocimiento, no solamente dentro de nuestras fronteras, sino también de la comunidad internacional, da pie a esta renovación de la esperanza en los venezolanos; que no es otra cosa que la posibilidad de salir de un régimen que ha traído a nuestro país lo peor y que, además, ha agravado las condiciones de vida de los venezolanos.

¿Usted no cree que la ayuda humanitaria que se está preparando para este 23 de febrero es un Caballo de Troya?

-La ayuda humanitaria no es una panacea. La ayuda humanitaria no es la solución de los problemas que tenemos en el país. La ayuda humanitaria se trata de una colaboración que están haciendo unas naciones frente a la difícil situación que están confrontando muchos venezolanos, especialmente, en el área de la salud y en el área de la alimentación.

-La ayuda humanitaria es necesaria hoy en día; porque el gobierno nos ha llevado al punto en el cual están los venezolanos: sin medicinas en las farmacias; sin equipos y personal médico y paramédico en los hospitales; sin posibilidades de acceder a los alimentos y bienes para comer y satisfacer las necesidades diarias. Esa es una situación cuya responsabilidad es exclusiva del régimen de Maduro.

-Esta ayuda humanitaria lo que viene es a paliar esta situación. En eso creo que debemos ser muy claros. Constituye un paliativo frente a una realidad muy dura, que tenemos que afrontar en Venezuela. Desde aquí le hicimos un llamado a la fuerza armada, a los soldados venezolanos, para que permitan el ingreso de esa ayuda humanitaria. No tiene ningún sentido que los venezolanos se confronten por una ayuda que viene, directamente, a colaborar o mejorar la situación, que estamos viviendo en el país.

-Entonces, es importante que la fuerza armada entienda que el rol que hoy le toca jugar; que el momento histórico que estamos viviendo obligan a que sus integrantes colaboren y se pongan al lado del pueblo venezolano, y permitan el ingreso de esa ayuda.

¿Copei estaría dispuesto a formar gobierno con Juan Guaidó como lo hizo Copei en el año 1959 con motivo del Pacto de Puntofijo?

-Los socialcristianos en toda Venezuela están dispuestos a coadyuvar con la reconstrucción del país. Estamos a la orden para la reconstrucción del país. Eso es importante. Estamos a la orden en ese sentido. Si eso significa participar en un gobierno; pues, mira, habrá que evaluarlo en su momento. Pero en principio quiero recordarte que hay muchísimos socialcristianos calificados, extraordinarios profesionales; especialistas en muchas de las áreas que el país necesita para su reconstrucción y, por supuesto, que también tienen mucha experiencia, que pudiera ser de gran ayuda en las tareas que nos toca enfrentar en los próximos años.

