La cultura del cinismo

El cinismo ha llegado a niveles intolerables, dada la perversa pedagogía del poder establecido que la ha permeado eficazmente. No obstante, permeada a distintos sectores que ha victimizado, muestra sus inevitables límites.

Todo el mundo sabe de la dramática situación que atravesamos los venezolanos, siendo ya imposible ocultar la verdad. Los propagandistas y publicistas del régimen, pivoteadas numerosas agencias que ahora lo abandonan, carecen de la imaginación necesaria para darle continuidad al engaño y, en definitiva, a la estafa que forzó toda una cultura de los valores.

Entre el agente policial que falsea la verdad e, inconmovible ante la víctima inocente, agota el procedimiento de no recibir la contraprestación deseada por él y el piquete de colegas que trillan la extorsión, o el ladrón sorprendido con las manos en la masa en claro desafío a las autoridades más decididas, sin el menor pestañeo, protegiéndose e intentando hacerlo con la banda de malhechores de adscripción, no media distancia alguna con los ocupantes de Miraflores. Éstos, al mismo tiempo, censuran y reprimen, matan de hambre y de mengua a la población, procurando desvirtuar los hechos para intentar la mentira como algo natural o normal, aunque no tarde en reventar en la mismísima nariz de los mentirosos que tratan de naturalizarla o normalizarla ya como un hecho cultural, mientras sean su fuente por excelencia.

Días atrás, Maduro Moros intentó administrar su nerviosismo, acusando recibo de las claras amenazas e inevitables peligros que afronta su dictadura. Suerte de capas geológicas sobrepuestas a las más viejas, afirmó que “Venezuela se está jugando su propia existencia como República, su derecho a la paz”, como si con él no padeciéramos el hundimiento mismo de la vida republicana y no fuese directo responsable del genocidio activo y pasivo que llama la atención del mundo; agrega que “el imperio se ha vuelto loco, loco” y, al pasearse por una noción tan anacrónica que tampoco domina, la entiende como un desvarío imperialista que lo sorprende; o afirma que “es obsceno que un grupo de personas nacidas en Venezuela, que le piden al gobierno norteamericano que invadan militarmente nuestro país”, como si él no hubiese decidido la evidente ocupación por fuerzas cubanas e irregulares del vecino país (entre otras que están por saberse), no fuese portador de una dudosa nacionalidad (por decir lo menos), o no supiera de las características de las misiones de paz (nada extrañaría por muy canciller que haya sido).

Acendrado cinismo el suyo, habla de una paz que nunca ha prodigado y, menos, garantizado. Empero, deja constancia de la guerra civil como la única opción para su propia salvación en el poder, huérfano de toda la habilidad conductora que lo fuerza a la prótesis de La Habana.

El suyo, no es un discurso típico de la post-modernidad, como suelen calificarlo algunos acólitos y también críticos de su hora menguada. Por más dobleces que ensaye, es propio de la barbarie a la que hemos retrocedido, alguna vez magníficamente enmascarada.

Por sobradas que sean las evidencias, necesitamos documentarlas y preservarlas pacientemente, pues, suele ocurrir con la caída de las dictaduras y, más aún, con las dictaduras comunistas, inmediatamente arrancan sendas campañas orientadas a la confusión e, intentando una épica donde hubo tragedia, la auto-victimización apela al falseamiento de la verdad para propios y extraños. Huelga comentar la urgencia de arrancar de raíz el cinismo sembrado culturalmente en lo que va de siglo, reconociéndolo como un fenómeno contra-natura o de la anormalidad.

