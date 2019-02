Toledo: No espero una resolución internacional para comenzar actuar

Luis Sequera / 26 feb 2019.- Lester Toledo, coordinador Internacional para la Ayuda Humanitaria de Venezuela, resaltó los logros que hasta ahora ha conseguidó el presidente interino de la Republica designado por la AN, Juan Guaidó, y pidió a los venezolanos mantenerse unidos y no perder la confianza.

Entre los logros que destaco el también el coordinador de la Coalición Internacional Ayuda y Libertad, durante os últimos 20 días, está la constitución de cuatro centros de acopio internacional, en cuatro naciones distintas con toda la operación estructurada hasta su entrega, el reconocimiento internacional hacia Guaidó y el desconocimiento y señalamiento del usurpador.

“Yo no espero como venezolano que una resolución internacional me va a dar una hoja de ruta de lo que vamos a ser. Esto es un proceso. Yo le pido a los venezolanos confianza, que vamos bien con las alianzas, que sabemos para donde vamos, y el que sabe para dónde va, no se pierde. Pero que todo no se puede resolver en un día. Vienen más sanciones, el cerco internacional cada día se seguirá cerrando alrededor de Maduro, por lo que debemos mantenernos más unidos que nunca en la ruta que nos establecimos hace un mes: Cese a la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres. Confianza Venezuela que estamos bien encaminados”, reiteró Toledo.

“Confianza” fue la palabra que de forma reiterada, destacó Toledo durante su participación en el programa Conclusiones, del periodista Fernando Del Rincón.

“Confianza y compromiso de todo el pueblo venezolano para alcanzar el principal objetivo de todo esto que es la libertad. La crisis en la cual nos ha hundido el usurpador es de tal magnitud, que su solución no es de un día, ni de un actor. El cese de la usurpación y la libertad de nuestro país, la lograremos entre todos, el pueblo venezolano movilizado, comprometido y confiando en el presidente Juan Guaidó, en la comunidad internacional que hoy está más determinada que nunca en el apoyo a Venezuela y las fuerzas armadas, que ya la hemos visto dividida y dispuesta a alinearse con nuestro presidente legítimo. Estamos claros que en Venezuela comenzó un proceso de cambio que es irreversible”.

Afectado aún por lo sucedido el pasado 23 de febrero con la quema intencional de los camiones que portaban medicinas y alimentos para la población más vulnerable de Venezuela, aseguró que la entrega de la ayuda se dará.

“La ayuda humanitaria a Venezuela llegará porque ese es nuestro compromiso y es el compromiso además de la comunidad internacional, así fue reiterado por el Grupo de Lima. Nos duele la quema de los camiones, sufrimos al igual que nuestros voluntarios que aguerridamente y a costa de sus propias vidas se arriesgaron para salvar la carga, nos conmueve verlos allí en resistencia. Nos duelen los asesinados por este régimen, los heridos, perseguidos y acosados. Pero esta es una lucha de insistir, insistir e insistir, hasta lograr nuestro fin, que es la libertad”.

