El amor necesita ser demostrado

Las mayorías de las personas no sabe demostrar su amor a la persona que realmente aman. Decir un te quiero, un te amo, quizás para mucho no es necesario, cuando en realidad cuenta son los bellos gestos o momentos que se puede pasar junto al ser amado.

Sin embargo cada uno de nosotros tiene una manera a través de la cual demuestra su afecto, pero muchas personas cometen errores creyendo que tan solo no tener gestos de cariño hacía la persona amada la puede mantener a su lado. Pero lo que no saben es que poco a poco puede ir dejando de querer y valorar ese ser que tiene a su lado.

El amor no es nada más un te quiero y un te amo, es refrescar ese amor, con amabilidad, respeto, y con verdad, para mantener a un amor lleno de pasión tiene que existir ese refrescante aroma de deseos entre las parejas, mantener esa llama ardiente que los llenas de tanta fuerza donde se entrelazan las Almas, pero también es aceptable entender que Cada uno de nosotros tiene una manera a través de la cual demuestra su afecto. Debemos aprender a darle importancia a la congruencia entre lo que sentimos y lo que decimos y hacemos, mientras estas cosas estén en armonía nuestras palabras tendrán sentido, las promesas tendrán valor, potenciaremos nuestros sentimientos y nuestros actos no necesitarán ser subtitulados para hablar el lenguaje del amor.

El amor es la unas de las creaciones más hermosas que Dios ha puesto en nuestros conocimiento, el la energía más venerable que existe en las persona, aquellas persona que no siente amor es un ser totalmente vacío, ya que el amor la vida y el placer más grande que podemos sentir.

No nos cuesta nada demostrar nuestro amor, con placer y felicidad, solo así estaremos llenando nuestra vida de muchas energía positivas, y estaríamos agradecido con el Universo por relegarnos esa magnífica Bendición que es el placer de dar amor sin esperar nada a cambio. Debemos dar amor con libertad, no con ataduras ni celos, porque lo estaríamos dañando, seamos personas llenos de amor, pero con respeto, terminamos dando lo mejor de nosotros a otras personas, que no son necesariamente quienes se lo merecen, el verdadero amor viene del amor, choca con la mente y se encarcela en corazón.

El tiempo de Dios es perfecto

Miembro del Club de Escritores de Fuentetaja en España

Autora del libro: Alas de libertad

[email protected]

Twtter.com: lesvimariela.

