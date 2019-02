Laidy Gómez: A Juan Guaidó lo sigo, lo acompaño y lo apoyo

ND / 15 feb 2019.- La gobernadora del estado Táchira, Laidy Gómez, aseguró este viernes que el próximo 23 de febrero, día en que se aspira entre la ayuda humanitaria a Venezuela, estará “del lado del pueblo” como, según dice, ha venido haciéndolo desde que fue electa autoridad de esa entidad.

“Yo estaré acompañando al pueblo, como lo he venido haciendo y como lo he hecho como dirigente política, como dirigente social, como diputada y como gobernadora (…) Estamos en un momento muy difícil, hay muchas tendencias políticas en la oposición, pero cuando evaluamos los efectos de nuestra conducta política han surgido cosas positivas y eso hay que reconocerse”, dijo Gómez en Vladimir a la 1.

El periodista Vladimir Villegas consultó a la gobernadora por qué no ha estado presente en las distintas marchas que se han realizado en todo el país, en respaldo a Juan Guaidó, a lo que la gobernadora respondió:

“Para quienes no sabían, yo he estado en etapa de posparto y complicada de salud por una cesárea, entonces han dicho que yo no respaldo a Juan Guaidó. Qué vi yo el 12 de febrero: a jóvenes mirándose en el espejo de Juan Guaidó, que ven en él la esperanza de cambio por la que hemos luchado, además, muchos venezolanos han logrado con Guaidó interpretar una estrategia unificada para que caminemos juntos un mismo camino”.

En cuanto a su gestión como jefa del estado Táchira, recalcó que sigue siendo la autoridad legítima, aunque exista la figura de “protector del Táchira” en Freddy Bernal.

“Él (Freddy Bernal) manda en la Faes, que es el grupo que anda matando gente y vulnerando derechos humanos, pero yo soy la autoridad legítima del Táchira, la que administra el presupuesto precario, la que representa a los tachirenses, la que direcciona políticas gubernamentales; el mal llamado protector manda es en el Faes”, resaltó.

Sobre sus declaraciones en relación a una intervención militar en Venezuela que, a su juicio, fueron tergiversadas, Laidy Gómez aclaró: “El Táchira es el estado que ha puesto más muertos en esta lucha y creo que nadie quiera ver las calles llena de cadáveres. Yo, como gobernadora no quiero ver la calle llena de sangre, tampoco he visto a Juan Guaidó llamando a la guerra o a la muerte masiva, entonces por decir eso ya dijeron que laidy Gómez se había puesto uniforme rojo, que andaba arrodillada, etcétera, tenemos que buscar los medios para ir a unas elecciones libres y transparentes, para cesar una cantidad de situaciones ilegítimas”.

Recalcó que Juan Guaidó representa el sentimiento de Venezuela, “sería una mezquindad decir lo contrario, Juan Guaidó representa el sentimiento de todos los venezolanos, de todos los jóvenes”, comentó.

“Lo sigo, lo acompaño, lo apoyo y el 23 lo voy a acompañar. Vamos con convicción y con la fe de que entiendan que estamos pidiendo esperanza, y esperamos a Juan Guaidó el 23”, sentenció.

