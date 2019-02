JVR: No es cualquier cosa nuestra Fuerza Armada

ND / 24 feb 2019.- El exvicepresidente chavista José Vicente Rangel asegura que un grupo de generales y almirantes estadounidenses retirados creen que el Pentágono subestima a la Fuerza Armada venezolana.

Así lo dijo en su programa dominical por Televen.

“Varios generales y almirantes norteamericanos, en situación de retiro y que suelen reunirse con cierta periodicidad, analizan la situación planteada con Venezuela y han arribado a la conclusión de que el enfoque del gobierno norteamericano es equivocado por las siguientes razones:

A) Porque la información manejada para la toma de decisiones es insuficiente y completamente sesgada. Consideran que es una información proveniente solo de fuentes de la oposición.

B) Que esto significa colocar en la base de cualquier análisis un factor de duda y confusión, que le abre espacios a la creación de la idea de que la oposición está fuerte cuando en la práctica es todo lo contrario.

C) Un elemento que fue considerado muy importante es la información que maneja el grupo es la fragilidad de la Fuerza Armada venezolana, desestimada por el Pentágono y que de acuerdo a la información que maneja el grupo cuanta con un alto desarrollo técnico, disciplina, lealtad institucional y moderno equipamiento. No es una Fuerza Armada cualquiera y que en circunstancias especiales actuaría con eficacia, por lo que no hay que subestimarla”.

