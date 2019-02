Julio Borges: Se habla mucho de una invasión pero Venezuela ya está invadida

Jhoan Meléndez / 4 feb 2019.- El expresidente de la AN, Julio Borges, dijo este lunes como representante de Venezuela ante el Grupo de Lima, que mucho se habla de una invasión por parte de EEUU pero que Venezuela “ya está invadida”.

“El problema de Venezuela, no es solo Venezuela, es la subordinación hacia Cuba (…) En las últimas horas han detenido a más de 20 oficiales militares jóvenes. Los han torturados, los han interrogados y me atrevo a decir que esto ha sido conducido por oficiales cubanos”, aseveró Borges.

Por otro lado consideró que el Grupo de Contacto de la UE “es ambiguo porque se habla de un grupo de contacto pero sin contacto”. “Hablan de un grupo de contacto que a nosotros no se nos preguntó, qué pensábamos de ello y qué países debían conformarlo y creo que eso debía tratarse de mejor manera”, afirmó.

Por otra parte resaltó la importancia en que el Grupo de Lima “apoye las elecciones libres en nuestro país para que Nicolás Maduro sienta toda la presión”.

“Los cancilleres de Chile, Argentina y Canadá nos expresaron que sus gobiernos no van a dejar de presionar para que la cúpula que hoy sostiene a Maduro permita la transición y van a acompañar de cerca la apertura del canal humanitario en nuestro país”, concluyó en Twitter.

Etiquetas: Grupo de Lima | invasion | Julio Borges