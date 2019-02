Un trato injusto reciben nuestros artistas

Es lamentable la situación que se vive en ciertas regiones del país y muy especialmente en el estado Nueva Esparta, en cuanto al trato injusto que los artistas reciben de ciertos empresarios o representantes de hoteles. Después que los contratan verbalmente y cumplen con su jornada de trabajo, le ponen las miles de trabas y trampas para no cancelar sus servicios. De hecho, estamos en presencia de una burda estafa prevista y sancionada en el Código Penal.

Para conocimiento de artistas y hoteleros, existen dos tipos de contratos, verbal y escrito. No se debe poner como escusa, el que no exista uno escrito para hacer efectiva una obligación. Esta relación laboral es especial, de tiempo determinado y de pago inmediato. El contrato de trabajo (verbal o escrito), obligará a lo expresamente pactado y a las consecuencias que de él se deriven según la Ley.

Debemos reflexionar ya que estamos en presencia de una injusticia, pasar meses sin cancelar a nuestros artistas, es un abuso, se le devalúa su trabajo, el modus vivendi de ellos está en sus presentaciones, no cuentan con otras entradas para su supervivencia. De allí, que muchos cultores muestren poco interés en presentarse en hoteles mala paga, inclusive los que prestan servicio de sonido. Las autoridades deben tomar carta en el asunto, por darse una ceguera voluntaria en ambos frentes. Nos han machacado con monserga que ahora los artistas viven mejor, pero la realidad es otra, con frecuencia son víctimas de engaños, convirtiéndolos en simples “débiles jurídicos”, porque no tienen quién los defienda, y esa, quizá sea la causa para que estos despreciados empresarios abusen de su buena fe.

En los libros de ética más tradicionales se señalaba como una base moral fundamental de la convivencia social universal en todos los tiempos y culturas aquello de “pacta sum servanda”, fundamentado en el principio de buena fe. Hay un imperativo fundamental constitutivo de la conciencia que dice: los compromisos, los acuerdos, deben ser honrados. La fidelidad a la palabra dada y al acuerdo establecido está en la base de la deuda y su pago. Pero pareciera que esto no existiera entre nosotros. Es de fundamental interés que el Estado, en corresponsabilidad con los demás sujetos sociales, ejecute políticas que contribuyan a la protección de nuestros artistas, para que ellos tengan el derecho al trabajo de acuerdo a sus capacidades y aptitudes, y obtener una ocupación productiva, debidamente remunerada, que le proporcione una existencia digna y decorosa, como lo consagra la norma.

La sugerencia a nuestros artistas, es que formulen sus denuncias ante cualquier Inspectoría del Trabajo, donde lograrán apoyo y asesorías sobre sus casos. La preocupación radica en que hay funcionarios irresponsables que con su forma de evadir le recomiendan al artista que demande ante un Tribunal Civil. Es como una burla, porque si no tienen para cubrir sus necesidades, menos para accionar una demanda. Es lógico pensar, que por una poca cantidad de dinero no vale la pena una demanda. No es la solución, hay que agotar la vía administrativa. Lo cierto, que se han promulgado leyes y más leyes, a favor del sector cultura, sin embargo, con tristeza y preocupación se siguen viendo estos casos de estafa y mal tratos. Concluyendo que ser artista hoy en día es la peor opción profesional posible. Ojala esto se corrija por el bien de todos, veamos quién le pone el cascabel al gato.

[email protected]

Santa Ana del Norte

vaya al foro

Etiquetas: Juan Lárez Marcano