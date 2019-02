Juan Guaidó: Hay que ser muy cínico para montar un concierto en Venezuela

ND / 18 feb 2019.- El presidente de la Asamblea Nacional y encargado del Ejecutivo, Juan Guaidó, reiteró este lunes el llamado a la Fuerza Armada para que permita este sábado ingresar la ayuda humanitaria, por las zonas fronterizas venezolanas.

“Van a hacer muchos los puntos de entrada para la ayuda humanitaria, así que el llamado nuevamente a la Fuerza Armada a ponerse del lado de la constitución, de la ayuda y de la necesidad, incluso, la de su familia”, expresó Guaidó durante una rueda de prensa, a propósito de recordar los cinco años de detención de Leopoldo López, líder del partido Voluntad Popular.

Durante la jornada de preguntas Guaidó fue consultado sobre la agenda en torno al 23 de febrero, día en que este prometió al país que entraría la ayuda humanitaria.

“Tendremos acciones en los próximos días, previo al 23, es necesaria la organización para lograr el cambio en el país. Ya pasamos los 700 ml voluntarios y tenemos la esperanza de Venezuela (…) Aquí estamos fuertes, unidos, en torno a una mayoría poderosa que podrá ver y cambiar Venezuela muy pronto”, comentó.

Hizo mención a los puntos de acopio de la ayuda humanitaria, dijo que se trata de cinco puntos, pero solo nombró tres, “los otros me los reservo para que no nos monten un concierto antes”, subrayó. En ese sentido mencionó: Cúcuta, Roraima y Curazao.

Siguiendo en la línea de la ayuda humanitaria, Guaidó reafirmó que entra “sí o sí”, entendiendo que, en principio, estará destinada a los más vulnerables. También repudió los anuncios sobre el concierto que ofrecerá el oficialismo en el puente Simón Bolívar y las cajas clap que enviarán a colombianos en Cúcuta.

“Hay que estar muy desdoblado de la realidad para burlarse de esa manera de la necesidad del pueblo de Venezuela. Hay que ser muy cínico para que la salida que hayan dado a la ayuda es decir que van a llevar comida a Cúcuta y montar un concierto en Venezuela. Aun así, esto no cambia nuestro esquema de trabajo, si la ayuda no entra el 23, entrará el 24 o sino el 25, pero estamos convencidos que vamos a cesar con la miseria y el hambre, y no hablamos entre líneas. Quisiera saber qué cantantes van a ir a ese concierto”, se preguntó Guaidó.

Adelantó que varios mandatarios estarán presentes en los distintos puntos de acopio, pero no quiso mencionar nombres para no adelantar sus agendas.

En cuanto a la intervención que tendrá el presidente Donald Trump, esta tarde, en Florida (EEUU), resaltó que se trata de un acto de respaldo y apoyo de Trump a Venezuela, acción que agradece, al igual que al resto de países que lo han reconocido como presidente encargado.

“Venezuela está agradecida por el respaldo de Estados Unidos y del presidente Trump, como lo está de Iván Duque, de Piñera, de Lenin, de Macron, de Sánchez, de Bolsonaro y puedo nombrar 60 más. Reitero mi agradecimiento al presidente Trump, en un acto de cooperación a un movimiento constitucional, soberano y con todas las opciones sobre la mesa”.

Sobre este último punto Guaidó aclaró que está descartada una guerra civil en el país, al tiempo que insistió en que cualquier decisión sobre Venezuela será tomada por el Parlamento Nacional.

Antes de finalizar la rueda de prensa fue consultado sobre sus aspiraciones a la presidencia de la República, en el eventual caso de que se lleven unas prontas elecciones presidenciales en el país.

Al respecto dijo:

“Mi rol en este momento como presidente encargado y del Parlamento es lograr la articulación de todos los factores, facilitar un proceso de cara al cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres. Hay que tener la vista muy fija en la pelota, en el objetivo, ahí está el centro de la política venezolana, hablar de cualquier otra cosa va en contrasentido. Cuando llegue ese momento, que va a llegar, y como lo ha hecho la unidad, nos pondremos de acuerdo para tener una sola persona que nos represente, porque queda claro que en ese momento lograremos la democracia para siempre en Venezuela”, concluyó.

