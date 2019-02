Juampi Añor: Maradona es un ser lamentable

ND / foto: AS / 6 feb 2019.- El jugador de la selección Vinotinto y nuevo refuerzo del Huesca, Juampi Añor, cargó este miércoles contra el ex futbolista argentino, Diego Armando Maradona, por su constante apoyo a Nicolás Maduro.

Añor calificó a Maradona como una persona que “no tiene ni la menor idea de lo que sucede en Venezuela” así como también como “el peor ejemplo para los niños. Todos sabemos los motivos por los que le apoya”, dijo.

En relación a la crisis venezolana expresó que reconocimiento del mandatario español Pedro Sánchez así como de otras naciones de la Unión Europea le ha dado esperanzas a los venezolanos para lograr un cambio de Gobierno en una entrevista dada a Onda Cero.

Etiquetas: Juampi Añor | maradona | Venezuela