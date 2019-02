José Guerra, a la FAN: Dejen entrar la ayuda y eviten una confrontación

Jhoan Meléndez / 21 feb 2019.- El diputado a la Asamblea Nacional, José Guerra, dijo este jueves que la ayuda humanitaria va a llegar a Venezuela “por Las Tienditas, la frontera con Brasil, y también por mar por los distintos pueblos venezolanos”.

“La Fuerza Armada Nacional tiene que estar comprometida no con un Gobierno sino con el pueblo venezolano que es la razón de ser de la FAN, y por ese profundo respeto que les tenemos, les solicitamos que permita el ingreso de la ayuda y así evitar una confrontación indeseable en la frontera”, afirmó Guerra en rueda de prensa a TV Venezuela.

Asimismo explicó que “esta ayuda humanitaria no va administrar la AN, eso lo van a administrar organizaciones civiles como Cáritas de Venezuela, la Cruz Roja, la iglesia católica y las distintas organizaciones civiles junto al voluntariado (…) Somos los facilitadores, no los administradores”.

