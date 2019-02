El golpe de Estado continuado

“El golpe militar representa, en la época moderna, la más horrenda, atroz y necia forma de asalto” Ali Ahmad Said Esber – Adonis – (01/10/1930 – ) Poeta y ensayista sirio

Los golpes de Estado lo dan los militares o los civiles con el apoyo de los militares. Los que no tienen poder de fuego y sólo exigen elecciones libres, transparentes, competitivas y con observación internacional calificada son demócratas y ni por asomo golpistas. En Venezuela, una vez que la oposición obtuvo por voluntad popular una triunfo prístino e inobjetable que le permitió lograr las 2/3 partes de la AN, el oficialismo que todavía gozaba de legitimidad de origen, inmediatamente, montó una celada e inicio un golpe de estado continuado y descarado. Fue brutal. No engañaron a nadie.

Todos estamos obligados a recordar aquel diciembre del año 2015. El régimen una vez derrotado sin esperar la instalación de la nueva AN, procedió inmoralmente y violando todas las normas constitucionales a nombrar apresuradamente los integrantes del TSJ. “Trabajaron” a millón todo el mes, incluyendo, el 24, 25 y 31D. Luego con un TSJ domesticado y arrodillado a los dictados de Miraflores, el propio 5E cuando se instaló la soberana y legítima AN, dieron el zarpazo contra la voluntad popular. Anularon la elección de los diputados de Amazonas y abolieron la AN al declararla en desacato. Una obscenidad.

La comunidad internacional, bien enterada como está, conocedora de la CNB y de la realidad nacional, no se comió el cuento del desacato y reconoció la legitimidad de la soberana AN y consecuencialmente todos los tratados internacionales que requieren constitucionalmente, la aprobación legislativa, fueron rechazados y los que se aventuraron a aceptar alguno, están fuera de la ley y son nulos. Los gobiernos no son ilusos. El que cayó lo hizo a conciencia. A llorar al valle.

En la continuación del golpe de Estado, eligieron inconstitucionalmente, en una convocatoria fraudulenta y sin asistencia de electores una ANC ilegítima, que de hecho abolió la legítima AN y asumieron sus competencias. Ese cuento tampoco se lo comió la comunidad internacional y aun cuando los bodrios que allí aprueban los hacen respetar en el país, fuera de nuestras fronteras, no tienen ningún efecto legal. La constitución es clara.

La consumación del golpe lo perpetraron el 10E, cuando, sin haber sido electo en elecciones limpias y transparentes, Nicolás Maduro, se juramentó ante el fraudulento TSJ. En ese momento inició la usurpación, que ahora el pueblo, bajo el liderazgo del Juan Guaidó, Presidente de la soberana y legítima ANC, pide que cese, se nombre un gobierno provisional y se convoquen elecciones libres, transparentes, competitivas con observación internacional para que Venezuela recupere el orden democrático, se elija un gobierno legítimo y se pueda iniciar la recuperación del país. Esa es la hoja de ruta.

Está vez el golpe de estado continuado llegó a su fin. No utilicen los militares para sus atrocidades. Ni golpe militar. Ni invasión. Ni guerra civil. Venezuela es una nación de paz y la paz se garantiza respetando la voluntad popular. Vamos a contarnos y punto.

Twitter: @Cheotigre

[email protected]

[email protected]

http://www.noticierodigital.com/author/josecheosalazar/

http//www.aldabonazos.blogspot.com

vaya al foro

Etiquetas: José "Cheo" Salazar