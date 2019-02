Gobernaron 20 años sobre cadáveres

“Cuando la tiranía se hace ley, la rebelión es un derecho” Simón Bolívar

Es aberrante y miserable ver y oír a la cúpula militar que sostiene en el poder al usurpador decir que “tendrán que pasar sobre estos cadáveres” quienes intenten eyectar al usurpador que “gobierna” sobre millares de cadáveres de venezolanos, que mueren todos los días, por efecto de la ineptitud, corrupción y cháchara de quienes, luego de 20 años, sólo pueden exhibir como éxito la quiebra moral, ética y económica de un rico país y haber adelantado un genocidio silencioso que diezma a la población. La cúpula militar invisibiliza esos cadáveres.

El que tiene ojos ve y la cúpula militar que es leal al usurpador pareciera que cuando voltean hacía el pueblo, al cual están obligados a proteger, se colocan gríngolas para no ver la tragedia que se vive en las calles – gente “alimentándose de la basura – y en la red de salud pública – pacientes muriendo de mengua, mientras una camarilla disfruta no sólo de todos lo privilegios sino que, continúan engordando corporalmente y sus cuentas particulares, con dinero de la corrupción ¿Cómplices silenciosos? Pongan oído al pueblo. El prestigio está muy mal.

La cháchara antiimperialista. El coco de la intervención militar. El supuesto bloqueo económico. El cuento de una guerra civil. La ficción de otro Vietnam, para meter miedo, intimidar y exacerbar el espíritu patriótico y el pueblo salga en masa a apoyarlos y mantener este insoportable estado de miseria, no ha permeado, ni permeará en la conciencia de un pueblo que decidió, a toda costa, cambiar y terminar de sacarlos del mermado poder que todavía, por la incondicionalidad de la cúpula militar, ostentan. Esta tragedia llegó a su fin. Escríbanlo.

No habrá necesidad de pasar sobre los cadáveres de la incondicional y entreguista cúpula militar para que cese la usurpación y se abra espacio para un gobierno de transición y podamos, una vez que se re institucionalice al país, celebrar elecciones libres, democráticas, competitivas, con observación internacional calificada ¡NO! el pueblo no lo quiere ver cadáveres. Aspira verlos vivitos, gozando de buena salud, ante los tribunales de la república, para que asuman la responsabilidad que le corresponde ante este genocidio silencioso y el saqueo del cual ha sido víctima el pueblo y la patria. La salida está cerca y será pacífica. El pueblo saldrá en paz de este accidente histórico. No os desesperéis.

Y, hablando de cadáveres, los únicos cadáveres que se contarán por millares, una vez que concluya esta etapa negra y funesta de la patria, será los que dejarán en estos 20 años de tragedia nacional. Eso se detendrá muy pronto, cuando dejen el mermado poder que conservan, los que han gobernado 20 años sobre los cadáveres de millares de venezolanos. Es precisamente, esa desgracia que intentan convertir en tiranía la que trajo como consecuencia, que el pueblo, ejerza su derecho a la rebelión popular. Un mandato del Libertador. El tiempo se les agotó.

Etiquetas: José "Cheo" Salazar