Autodefensa de los usurpadores

“La mentira es la forma más simple de autodefensa“. Susan Sontag (1933 – 2004) Escritora, novelista, ensayista y filósofa estadounidense

Las mentiras de apoyo al usurpador no es más que la simple autodefensa de los usurpadores. La cúpula de la FANB fue la primera que salió al ruedo, luego la ilegítima e inconstitucional ANC, más tarde el llamado poder moral y como no han logrado el impacto buscado y el reconocimiento del pueblo, ahora el TSJ, declara ilegal la directiva de la legitima y soberana AN, intentando desmontar, lo que a todas luces son acciones constitucionales y que posesionan a Juan Guaidó como Presidente de la transición democrática. Es el orden constitucional.

¿Y si la AN está en desacato, cuál es la mortificación? El pueblo en más de un 90% apoya al Presidente de la AN como encargado del poder ejecutivo, la inmensa mayoría de la comunidad internacional también lo reconoce y se muestra conforme con sus acciones de gobierno al bloquear las cuentas en la banca mundial al usurpador y diligentemente envía la ayuda humanitaria que solicita para detener el genocidio silencioso que diezma la población como consecuencia de la falta de medicinas y alimentos. Lo que está a la vista no necesita anteojos.

Es entendible, entonces, que, al ver perdido el poder, se aferren a los fusiles para intentar mantener un régimen criminal que está dejando al país en escombros. Esa es la razón de mentir para la autodefensa que se hacen. Lo que parece no entender, es que cada vez, que el pueblo los ve y oye declarando su fidelidad perruna al usurpador, exclama “es a ellos precisamente a los que queremos cambiar”. No os equivoquéis. Todos estamos claros en que hay que desalojar del poco poder que ejercen al usurpador y su camarilla. Hay que extirpar la pústula de raíz. El pueblo los conoce.

El mermado poder que todavía ejercen cada día se reduce a la mínima expresión. Ya no les queda aliados en el concierto internacional y en el interior del país, sólo los mantiene la cúpula militar. El grueso de los hombres de uniforme que junto a sus familias sufren los rigores de la crisis humanitaria, no son masoquistas, para continuar defendiendo lo indefendible a contrapelo, de la inmensa mayoría del pueblo venezolano. El descontento avanza en los niveles medios y bajos, por lo que no es descartable, que una rebelión desconozca al usurpador y exijan el gobierno de transición y elecciones libres, transparentes, competitivas y con observación internacional calificada para que Venezuela recupere el sendero democrático. No hay que ser adivino.

La autodefensa de los usurpadores los encontrará unidos a la hora de la implosión y eyección de lo que les queda de poder. La mentira como autodefensa es un simplismo que tiene vida efímera. La hora del cambio definitivo está mas cerca de lo imaginable. Escríbanlo.

