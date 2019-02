Jorge Rodríguez: Testimonio de García Palomo señala a Borges como responsable del Golpe de Estado

ND / 7 feb 2019.- El ministro de Comunicación e Información, Jorge Rodríguez, aseguró este jueves que la captura del general retirado, Oswaldo Valentín García Palomo, frustró el supuesto golpe de Estado que, aparentemente, tenía planificado el Gobierno de Estados Unidos con el apoyo del Gobierno de Colombia, para el 27 de enero.

Durante una rueda de prensa Jorge Rodríguez mostró una serie de videos testimoniales donde se aprecia a García Palomo confesando las supuestas maniobras para ejecutar no solo el magnicidio a Nicolás Maduro en agosto del año pasado, durante un acto militar, sino un supuesto golpe de Estado planificado para finales de enero y principios de febrero de este año.

“En varias oportunidades el presidente Nicolás Maduro planteó a organismos de seguridad de Estados Unidos y de Colombia la captura del coronel reitrado Oswaldo Valentín García Palomo, involucrado en el golpe militar de mayo de 2018 y del golpe militar que debía darse entre enero y febrero de 2019, ¿Por qué Estados Unidos ni Colombia atendieron esta solicitud?, porque estaba ocurriendo todo lo contrario, poderes fácticos y gubernamentales de Colombia y Estados Unidos soportaban las acciones del señor García Palomo. Y hubo una actividad intensa a finales del 2018 y principios del 2019. Sabemos las veces que el señor García Palomo entró a Colombia, sostuvo reuniones en Chile, Brasil, Tampas, Miami, Bogotá, por eso las locuras de algunos representantes de la ultraderecha venezolana entre estos días de enero y febrero diciendo que iba a ocurrir algo o que Nicolás Maduro iba a morir”, acotó Rodríguez, quien luego de estas palabras mostró un video recopilatorio de declaraciones en medios de comunicación de María Corina Machado, Julio Borges, Iván Duque y del periodista Fernando del Rincón.

En esos videos cada uno reiteraba -palabras más, palabras menos- que al Gobierno de Nicolás Maduro “le quedaba poco tiempo”.

“¿Por qué se volvieron locos estos señores?, porque sabían que el coronel Oswaldo Valentín iba a entrar a Venezuela los últimos días de enero para que se ejecutara el golpe militar, lo que pasa es que nosotros también lo sabíamos, porque a García Palomo logramos hacerle ver que se iba a alzar una unidad militar en Caracas. Resulta que el vehículo en el que se desplazó García Palomo desde Colombia hasta Táchira, fue puesto por el Sebin”, resaltó el ministro Rodríguez.

“Resulta que toda la operación de penetración de García Palomo fue una operación que veníamos siguiendo de manera estricta. Por eso Borges se vuelve loco, María Corina se vuelve loca y hasta el periodista este se vuelve loco, porque creía que iba a haber un alzamiento militar”, agregó.

Terminado este punto, Jorge Rodríguez dio paso a un segundo video de la confesión de quien consideró un “traidor”, se trata del teniente coronel Ovidio Carrasco, que cumplía funciones dentro de la guardia de honor presidencial. Según Rodríguez, Carrasco fue “reclutado” por Julio Borges en el 2013, año en el que empezó a gestarse el supuesto magnicidio contra Nicolás Maduro.

“García Palomo establece que el interés de Julio Borges era conocer la ruta presidencial, los horarios, así lo confesó el señor Ovidio Carrasco, en un testimonio voluntario, sometido al polígrafo, además. Este señor es quien le comunica a Borges dónde iba a hacerse el desfile militar el pasado 4 de agosto de 2018 (…) Un asesino como Borges debería dejar la hipocresía ya, que ayuda humanitaria ni que nada, pura violencia, asesinato y muerte, y agredir a la constitución. ¿Qué vas a decir ahora si tus propios cómplices te delataron de manera voluntaria?”, preguntó Rodríguez.

Insistió en que este plan está ejecutándose desde 2013, razón por la que -aseguró- no firmó el acuerdo de diálogo en República Dominicana, “porque no le interesaba, ese es su patrón de conducta. Ya sabía que venía el magnicidio, porque él mismo lo estaba organizando, ahora Carrasco está preso y usted con sus millones de dólares en Bogotá y Washington”, concluyó Rodríguez la rueda de prensa, en la que no se permitió preguntas a los medios de comunicación presentes.

