Mister Hair y Mister Why-Dó

Placenteramente sentado en el cómodo sofá de una de las suites del céntrico hotel capitalino se encontraba Mister Hair, a la espera de la llegada de su invitado. A la hora fijada, hizo su entrada Mister Why-dó, ataviado con un suéter cuya capucha dejaba entrever una gorra de béisbol.

-¿Por qué vienes tan abrigado?, preguntó el anfitrión.

Es que la habitación está muy fría.

-Quieres que apague el aire acondicionado.

No, déjalo así, que estoy bien abrigado.

-Bueno, entremos en materia. Te invité a esta reunión, dijo Mister Hair, para conversar un poco sobre la visión que tú tienes sobre la situación del país y las posibles salidas para superar la crisis.

Te agradezco que me hayas invitado. Para serte franco, voy a resumirte lo que hemos considerado “La Hoja de Ruta Democrática” para salir de la grave crisis social, política y económica que hoy vivimos. En ese sentido, hemos establecido tres puntos fundamentales: 1) Cese de la usurpación, 2) Gobierno de transición y 3) Elecciones libres.

-Eso ya lo sé, dijo sin inmutarse Mister Hair. Pero debo decirte, con respecto al nuevo periodo presidencial, que no podíamos quedarnos de brazos cruzados frente al avance de la oposición a la que tú perteneces y que si no hacíamos elecciones adelantadas y ayudadas por nuestras amigas en el organismo electoral la derrota estaba cantada. Nuestro candidato, para ese momento tenía un rechazo, según las encuestas, de más del 70%. Además, se aferraba al coroto, diciendo a cada momento que era el sucesor designado por el Comandante…..y seguía delegándome a un segundo plano. Ahora, las encuestas no han mejorado un carajo, por el contrario, han empeorado y el rechazo ya supera el 90%. Ni que llamemos a María podemos ganar en una elección.

Mister Why-dó no podía creer lo que estaba escuchando. Mejor dicho, estaba asombrado por quién las decía. Y se atrevió a preguntarle: ¿Acaso estas saltando la talanquera?

-No vale, yo sigo defendiendo “rodilla en tierra” los postulados de nuestro comandante. Pero, considero que en manos de su equivocado sucesor se perdió la república socialista del siglo XXI…..Y en consecuencia yo debo proteger mis intereses.

¿¿¿???? No entiendo lo que me quieres decir… explícate mejor.

-Bueno, déjame decirte que me llamó poderosamente la atención tú propuesta de Ley de Amnistía y en base a ella quería hacerte el siguiente planteamiento para ver si llegamos a un acuerdo.

Echa pa’ fuera, dijo mister Why-dó sin salir de su asombro.

-Con voz temblorosa, mister Hair, comenzó su explicación: Esteee, esteee, estoy dispuesto a acogerme a esa ley. Pero, con las siguientes condiciones:

Primero, deben garantizarme que hablarán con Trump para que sean inmediatamente suspendidas las acusaciones que el Departamento de Justicia y la Oficina de Control de Bienes Extranjeros de Estados Unidos (OFAC) hacen sobre mi persona. Me tienen en su lista negra de conformidad con la Orden Ejecutiva (E.O.) 13692, por estar involucrado en “tráfico de drogas, lavado de dinero, malversación de fondos y otras actividades corruptas.

Segundo, solicito también que cesen las investigaciones por delitos de corrupción contra mi esposa, mi hermano y mis primos.

Tercero, que las autoridades norteamericanas dejen tranquilo a mi socio y amigo Rafael Sarría Díaz. Como muestra de buena voluntad, deben devolverle su avioncito ‘jet’ Gulfstream 200 de 20 millones de dólares que tenían camuflado en un hangar en Florida.

Cuarto, liberar de injerencias judiciales las propiedades inmobiliarias y empresas que mi socio tiene en el Estado de Florida y en New York. En particular un condominio lujoso ubicado en Boca Ratón.

Quinto, igualmente conversa con Pedro Sánchez en España para que no me toquen mis tres empresas: Bengoechea, Inversiones y Patrimonios, S.L, Depósito y Stockage JJ, S.L, e Inversiones, Oportunidades y Negocios, S.L. dedicadas a la prestación de servicios especializados en el área de producción de hidrocarburos y gas, a nivel nacional e internacional, relacionadas con el mantenimiento de pozos de petróleo y gas.

Sexto, finalmente exijo que se me conceda asilo como testigo protegido en los Estados Unidos (pa’ Cuba no me voy ni de vaina) con derecho a una nueva identidad y desbloqueo de mis cuentas bancarias. Petición esta extensiva a toda mi familia.

Cuando mister Hair estaba esperando la respuesta de su invitado, sintió que uno de sus guardaespaldas lo llamaba… jefe, jefe despierte, despierte que se quedó dormido en el sofá y está teniendo una pesadilla.

En ese instante entró “El Loquero” ministro de comunicaciones, para informar a su camarada Hair que la emboscada a mister Why-dó no funcionó. El tipo no se presentó y debemos pasar al “Plan B”.

Dile a uno de tus guardas espaldas que se ponga este suéter con capucha y gorra para filmarlo saliendo del cuarto y decirle a los medios de comunicación que vino a reunirse contigo para prometer que no se juramentaría y reconocería el nuevo periodo presidencial de Nicolás.

Al ver el video en televisión, las risas y burlas se hicieron sentir a nivel nacional e internacional… y el loquero se hizo el loco y no volvió a mostrar su manipulado video.

Mister Hair, para no quedar en ridículo, agarró su mazo y amenazó a todos aquellos que lo escucharon hablando dormido… yo no dije nada de eso. Pero, si el sueño se hace realidad no me pongo bravo.

vaya al foro

Etiquetas: Jesús Elorza