El militar es leal hasta que se revela

¿Por qué rendir pleitesía a militares del régimen chavista cubano? Ellos son el soporte sin escrúpulos de la corrupción criminal del régimen de Nicolás Maduro y socios directos de países explotadores de nuestra riqueza petrolera y de minerales. Hoy los militares están como el pimentón en todos los guisos del gobierno, ocupan los más importantes cargos de la administración pública sin credenciales ni eficiencia en el desempeño, y sus cuentas a rendir nadie las conocen porque no existe con transparencia el ente contralor de la república.

Venezuela vive una profunda tristeza por el sufrimiento de tanta gente que padece de enfermedades sin asistencia médica y servicios hospitalarios, hambruna, miseria, pobreza sin límite de clases con el gran éxodo de conciudadanos sin destino cierto por todos los países de la región y del mundo entero. No somos tarados ni enclenques para darnos cuenta del comportamiento vil de las FANB contra el pueblo indefenso de Venezuela y elevar el más rotundo repudio colectivamente contra los militares corruptos que han entregado el país como colonia a los militares y comunistas cubanos. Cuba es una Isla miserable bajo un régimen comunista dictatorial chulo de los hermanos Castro quienes llevan más de 60 años de dominio absoluto contra el sacrificado pueblo civil cubano.

La FANB no son digna de tanta consideración que solicitan algunos conciudadanos que veneran a uniformados de ayer, solo basta evaluar la última actuación del 23F2019 contra la Ayuda Humanitaria y la desfachatez del Ministro Padrino López que mancilló el cargo de ministro de defensa cuando dijo: “por encina de sus cadáveres entrara la ayuda humanitaria para los pobres y enfermos venezolanos”. Esta actitud y aptitud significa: traición a la Patria y delito de lesa humanidad. En consecuencia no son acreedores de ser beneficiarios de la ley de amnistía decretada por la AN y anunciada por el diputado Juan Guaidó presidente interino de Venezuela.

Hugo Chávez Frías, el soldado golpista 4F, es el culpable de haber despertado de nuevo el maldito militarismo perverso que tanto daño le ha causado en la historia republicana de Venezuela. Basta evaluar. En 1830 se separa Venezuela de la Gran Colombia por traición al proyecto integracionista del Libertador Simón Bolívar, y es así que el primer Presidente de la República de Venezuela es el general J.A Páez, general de alpargatas pero hombre de montar el caballo en pelo con la lanza en la mano, feroz guerrero de valor indomable que se glorificó en la batalla de Carabobo que sello la independencia de Venezuela derrotando al ejércitos realista de la corona de España. Desde entonces el mando del poder Ejecutivo en Venezuela ha descansado bajo el símbolo de la bota, garrote, machete y bayoneta con el disfraz de militar o coraza para regir el mando con patente de corso y ejerce el Poder Nacional con prerrogativas y abuso de mando y beneficio ilimitado de almacenar riqueza mal habida de la nación que son de los venezolanos y no de la casta o peste que el escritor Manuel Caballero llamo: la peste militar.

No hay que olvidar que son más de veinte año de la caída de la democracia de 40 años consecutivos 1958 a 1998 regidas por civiles por mandato del voto popular. Desde 1999 los golpistas militares del 4F contaminaron las tropas de los cuarteles venezolanos y han sido sometidos a un proceso constante de adoctrinamiento premeditado y planificado desde Cuba de los dictadores Castro y el círculo de corrupción del Foro de Saulo Pablo. Como se ve, el foro maligno estaba centrado en la peste militar. El chavismo militar es inviable, no tiene ni el respaldo interno ni el externo del país, ni credulidad en la sociedad civil que está semi destruida en lo estructural, moral y valores humanos.

Para reconstruir y recuperar el país es necesario el concurso de los hombres y mujeres con capacidad y voluntad de trabajo en las tareas a emprender con ahínco y sacrificio. Veamos el cuadro dramático de la situación actual a vencer: las reservas internacionales del país se ubican actualmente en 8.332 millones de dólares según datos oficiales publicados esta semana por el Banco Central de Venezuela en su sitio de Internet, “el nivel más bajo en 21 años cuando entonces Venezuela podía contar hasta con 28 mil millones de dólares”. La producción petrolera venezolana se ubicaba en 1998 en tres millones de barriles diarios. “Hoy está en menos en 1 millón 148 mil barriles por día según la OPEP, por un proceso de desinversión, perdida de capital humano y problemas gerenciales.

En los últimos 20 años han ingresado al país por concepto de renta petrolera cerca de 975 mil millones de dólares como contraste, la pobreza que para 1998 estaba en 45%, al cierre de 2017 es del 87%, según datos de la encuestadora Nacional de Condiciones de Vida (Encovi).

El gobierno está acorralado y caído de verdad. Ahora si o si contra viento y marea va a entrar la ayuda humanitaria. Va a continuar entrando por aire, tierra y mar, de acuerdo al plan del presidente interino Juan Guaidó. El plan continúa por fronteras con Colombia, Brasil, Guyana y por las costas venezolanas. El gobierno dictatorial de Maduro no posee control militar del mar Caribe que domina la marina de EEUU por tradición en defensa de sus intereses económicos y control militar. ¿Cómo evitar la entrada de ayuda humanitaria por las patrullas venezolanas que no han podido controlar Nunca el contrabando de gasolina y la pesca de arrastre con comercio ilegal en la plataforma marítima venezolana? ¿Serán los militares los contrabandistas camuflados y socios de comerciantes extranjeros de alta mar?

El crimen que cometió el régimen dictatorial de Maduro con la quema del camión cargado de medicina y de alimentos para el pueblo en hambruna y enfermos terminales fue la gota que derramo el vaso de la discordia ejecutado por colectivos y los pranes de las cárceles que dirige la indeseable ministra Iris Valera que se presento en Ureña con francotiradores y antimotin de la GNB.

Maduro cada día se derrite más por falta de liderazgo que jamás tuvo porque la sombra del demente Chávez nunca permitió el relevo en el poder perpetuo que el mismo idealizo con el hombre nuevo del socialismo siglo XXI y de la inmortalidad de su destino que vino para hacer historia por 1000 año más que el imperio romano o la utopía del tirano Hitler.

Venezuela aspiraba un mesías que nunca apareció ni para remedio. Y lo que apareció fue un outsider porque los políticos tradicionales se iban reduciendo más y más por carecer de credibilidad de liderazgo producto de corrupción partidista y traición a la militancia por defender a ultranza las sociedades mercantiles en cada unas de la cúpula partidista.

Los outsiders salen de donde menos los esperas, y Juan Guaidó no estaba ni en la lista más extensa de posibilidades de los líderes de su generación del 2007. Pero resulta que este actor político activista de Voluntad Popular VP casi desconocido, resultó tener coraje y decisión en metas como las condiciones del outsider que esperábamos en el momento perfecto.

El diputado Juan Guaidó le vino su oportunidad de oro por carambola. Era un líder de la generación 2007 inteligente, exitoso y trabajador, pero sin proyección pública. Su partido VP es la cuarta fuerza en la AN y por lo tanto le tocó asumir la presidencia al cuarto año del triunfo opositor del 6D/2015. Dentro de su propio partido, no era el heredero natural, sin contar con el líder fundamental, Leopoldo López; correspondía por jerarquía partidista, Carlos Vechio (en EEUU), el segundo Freddy Guevara, hoy asilado en la embajada de Chile, el diputado Luis Florido, expulsado del partido por ambición y diferencias irreconciliables con dirección nacional de VP. Así, pues llega Juan Guaidó a la presidencia de la AN en un momento estelar en que Nicolás Maduro el usurpador toma posesión para un segundo mandato inconstitucional, en medio del rechazo contundente de la oposición democrática y el desconocimiento masivo de su legitimidad de origen por parte de más de 50 países democráticos, encabezados por EEUU, Europa y el Grupo de Lima (sin Uruguay y México).

En consecuencia, Guaidó, ingeniero egresado de la UCAB, líder político joven y fresco que los ciudadanos venezolanos y del mundo democrático no lo vincula ni con el pasado ni con su propio partido VP ni con políticos de partidos tradicionales en Venezuela. Se convierte en pocos días en un verdadero líder mundial sin sombras, con popularidad dentro y fuera del país. Un líder tímido pero con carisma de pocas palabras rimbombantes sin demagogia consuetudinaria pero capaz de mover masas populares sobretodo media y altas, reorganizar y reconciliar a la oposición democrática dividida en pedazos por las ambiciones desmedidas y zancadillas en sus propias organizaciones partidistas.

Hay que decidir cuanto antes sin reconcomio pero con certeza el asunto del llamado a los militares que apoyan al Usurpador Nicolás Maduro para que depongan las armas que son del pueblo soberano, y menos aun usarlas contra los ciudadanos civiles. Están expuestos al castigo severo y repudio del soberano por desobediencia a las leyes y a la Constitución Nacional vigente. Hay que recordar que los militares son leales hasta que se revelan.

Así de las cosas.

