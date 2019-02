Jefa de Infectología del HUC: La Ayuda Humanitaria es necesaria

ND / 5feb 2019.- La actual situación del Hospital Clínico Universitario (HUC) de Caracas ha empujado a que sus doctores vean con beneplácito la llegada de la Ayuda Humanitaria, mecanismo impulsado desde la Asamblea Nacional para apalear con la escasez de medicinas y alimentos.

La jefa del servicio de infectología, María Eugenia Landaeta, expresó este martes al canal digital Vivo Play que para ellos “es importante que venga la ayuda humanitaria”.

Además, destacó que el aporte no solo se limita a medicinas, sino en alimentos para sus pacientes. “Nos pueden atender la parte de la alimentación, de los antibióticos, soluciones de hidratación, los insumos médicos quirúrgicos para inyectar”.

Resaltó la situación que actualmente viven con los más delicados enfermos, los cuales se debaten entre la vida o perecer. “Los pacientes con VIH están muriendo”, dijo, y agregó “hay niños que mueren por desnutrición y eso no debería ser posible, el hospital debería poder proveerles la alimentación posible para compensar su desnutrición”.

No solo en comida física, sino a través de inyecciones, las cuales según ella no aparecen en el HUC desde hace tiempo. “Si el paciente no podía comer por alguna razón, le inyectaban las soluciones con aminoácidos, lípidos, carbohidratos que le suplen la alimentación y en Venezuela ya no existe desde hace años”.

Junto a ello, denunció que la calidad de la infraestructura está “terrible” ya que no poseen ascensores, lo cual hace ver a “embarazadas en trabajo de parto subiendo con la rampa hasta el piso 10, los pacientes de nefrología que están en diálisis deben subir hasta el piso 11”.

Pese a ello, no es optimista sobre un pronunciamiento positivo por parte de los directivos de este centro asistencial enmarcado dentro de la Universidad Central de Venezuela y que depende del estado venezolano.

“Es difícil pensar que esta junta directiva reciba con los brazos abiertos esta donación. La tienen callado, no hemos oído ninguna opinión de ningún directivo del hospital y tengo la idea de que prefieren pasar desapercibidos”, comentó Urdaneta.

