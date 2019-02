Jacobo Torres de León: En Venezuela no nos estamos muriendo de hambre

ND / 19 feb 2019.- El representante de la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores y constituyente, Jacobo Torres de León, aseguró este martes que Venezuela no atraviesa por una crisis humanitaria de la magnitud que expresan medios de comunicación y redes sociales, tanto nacionales como en el mundo, más bien, considera que se aprovechan de los “problemas cotidianos” del país, para permitir una intervención militar de Estados Unidos.

“Lo que ocurre con esa bendita ayuda humanitaria, lo que esconde, es una vulgar invasión a nuestro país que no es justificable, nadie ha negado que tengamos problemas en Venezuela, en el marco del bloqueo, de sanciones y hasta de errores, por qué no, pero no estamos en esa situación desesperada que vienen levantando como matriz de opinión. Si quisieran ayudar al país, permitan liberar los 1.700 millones de euros del Banco de Londres, o devuélvannos Citgo, nos congelaron nuestras cuentas en Estados Unidos, amenazan a cualquiera que sea tenedor de bonos de nuestra industria petrolera o a países que tienen comercio con Venezuela. Si usted quiere ayudar al país, permita que el país fluya”, expresó Torres de León en Primera Página, por Globovisión.



El entrevistado fue consultado por las 20 mil cajas Clap que el Gobierno de Nicolás Maduro enviará a Colombia, estos próximos días, en contraparte a la ayuda humanitaria que desde Colombia se espera sea ingresada a Venezuela.

“Si van a la población de Cúcuta más del 60 % de la población y sectores aledaños están en pobreza extrema (…) El tema de los clap ha sido una política sistemática para paliar la crisis del bloqueo y de la desenfrenada locura de precios a los que nos tienen sometidos los empresarios de este país. Sabemos que ni Acnur ni la Cruz Roja, nacional, internacional y la colombiana se van a prestar para una situación de ese tipo, ya sus máximos representantes lo han dicho”, acotó el constituyente.

Desde su punto de vista, recalcó que Venezuela no está “aceptando limosnas” ni de Rusia, China, India, Irán o Portugal, porque –según- el país paga todos los insumos otorgados o a través de créditos que estas naciones otorgan.

“Nosotros no nos vamos a quedar de brazos cruzados mientras bloquean todas nuestras cuentas. Hay que resolver”, subrayó.

Insistió en que la crisis del país es una matriz de opinión exagerada por medios de comunicación y otras naciones para abrir camino a una intervención.

“Te insisto, primero, aquí hay problemas, sí los hay, eso no lo discute nadie, pero no son esos niveles. No nos estamos muriendo de hambre ni nos estamos matando entre nosotros. Si no compáralo con Haití, pero claro, como los pobres negritos no tienen petróleo, nadie habla de ellos, sino de la bendita ayuda. Tenemos 300 mil venezolanos emigrados en Colombia, bueno atiéndalos, pero están empeñados en meter 20 mil ‘comidas’ a Venezuela, no necesitamos ni limosna de ese tipo, ni ayudas de ese tipo, porque en definitiva no corresponde a la realidad de nuestro país”, sentenció.

Dijo además que la oposición deja mostrar sus verdaderos intereses al registrar unas 600 personas como voluntarios para repartir apenas 20 mil bolsas de comida.

“Hasta la aritmética les falla. 600 mil voluntarios para repartir 20 mil bosas de supuesta comida, por favor, esas 600 mil personas se comen tres veces eso. Por qué Colombia no termina de resolver la paz de su país”, concluyó.

Etiquetas: ayuda humanitaria | CBST | Jacobo Torres de León | Venezuela