Ingrid Caribay Valero: “Yo no renuncié a Globovisión, ellos me censuraron y botaron”

Jhoan Meléndez / 22 feb 2019.- La periodista Ingrid Caribay Valero publicó este viernes una carta donde afirma que ella no renunció a Globovisión, sino que “me censuraron y me botaron”, esto porque se refirió a Juan Guaidó como presidente encargado el pasado 12 de febrero en la emisión meridiana del noticiero.

A continuación la carta completa:

Iniciaré como siempre, haciendo lo que considero correcto: le pido disculpas a mi audiencia, esa que a lo largo de mi carrera me ha acompañado, me ha visto crecer, hacerme un nombre en el periodismo venezolano y que más recientemente me acompañó, día tras día, en la emisión meridiana de Noticias Globovisión. Lo hago por esta vía porque quienes hasta el viernes 15 de febrero me consideraron “una de sus trabajadoras más valiosas”, hoy decidieron tirarme la puerta en la cara, quitarse la careta y botarme, porque “ya no confían en mí”. Sí, esa fue la razón que me dieron en Recursos Humanos cuando me llamaron para notificarme la decisión.

Les contaré los pecados que cometí para que la “valiente” directiva de Globovisión hiciera públicamente gala de la censura que aplica.

Siempre he procurado ser una persona correcta, más allá de los defectos y virtudes que tengo, al igual que cualquier otro ser humano. El pasado 12 de febrero recibí, en pleno desarrollo de la que hasta ayer fue mi emisión, dos instrucciones concretas: la primera, limitarme a realizar cualquier tipo de comentario; y segundo, apegarme a leer lo que decía el libreto.

Aquello me llenó de indignación, porque esa no es la responsabilidad de un ancla; pero, tomando en cuenta que estaba en medio de una emisión en vivo, decidí mantener la cordura, respeto a mi trabajo y a mi audiencia, y seguí adelante. La indicación se produjo minutos después de haber identificado a Juan Guaidó como presidente de la Asamblea Nacional y presidente encargado de Venezuela.

Transcurrido el incidente antes mencionado, el viernes 15 de febrero fui citada a una reunión en la presidencia del canal. Allí, uno de los principales directivos me indicó que el motivo de la citación era para hacerme un llamado de atención por una falta cometida en esa emisión del 12 de febrero.

Según la directiva, en mi supuesta falta de ese día yo había sido “recurrente”. En ese momento, y como siempre he hecho, le hice frente a la situación y asumí las consecuencias de mis actos, incluso a pesar de mi total desacuerdo en la supuesta “recurrencia” que alegaban. Con firmeza, le solicité a esta persona que sometiéramos a revisión la grabación, propuesta que fue ignorada. Evidentemente, yo estaba más que molesta. Estaba indignada, sobre todo por su insistencia en calificar mi “falla” de recurrente, y también por las lamentables peticiones de aquel día 12 de febrero.

Esa reunión sirvió para conversar sobre varios puntos, todos ellos referentes al canal. Aunque ciertamente me intentaron arropar las veces que yo hablaba, siempre hice respetar mi derecho de palabra. En medio de todo lo conversado, y ante la intriga que me causaban algunas de las cosas dichas por el Sr. Con el que estaba reunida, yo le pregunté si ellos tenían miedo de algo. Me contestó que sí, que temían lo que yo pudiera decir o comentar al aire. Con firmeza le expresé que mi formación, ética y profesionalismo no me permitían hacer ningún tipo de show al aire, porque no había sido formada así. Agregué que no estaba interesada en dos minutos de fama y que él podía tener la plena seguridad de que no haría algo de ese tipo. Lamentablemente la sorprendida terminé siendo yo: ellos temían un show (posibilidad que nunca pasó por mi cabeza), pero hoy se convirtieron, irónicamente, en los que me montaron la tarima.

Ya finalizando nuestro encuentro, el Sr. de la directiva del canal me hizo un llamado directo para que pensara si yo estaba dispuesta a seguir de su lado, trabajando con ellos y “apoyándolos”. Me dijo que me daba el fin de semana para que lo meditara y que el lunes le diera una respuesta, que le escribiera. Si no, me dijo, nos sentábamos nuevamente y tomábamos una decisión. Me costó creer lo que él me decía, y de inmediato le pregunte que qué debía pensar, a lo que él replicó: “Bueno, que si estas con nosotros en esto; que si vas a seguir ayudando y colaborando o no”. Yo, que no salía de mi completo asombro, le contesté que el día en que yo viera comprometida mi dignidad en el canal, ese mismo día yo renunciaba; que entendía su petición y que tuviera la seguridad de que le escribiría. Como no tengo su número, le dicté el mío y él quedó en enviarme un mensaje que nunca llegó.

Ese día, allí mismo, en esa reunión, comprobé que tortura no es solamente que te metan la cabeza en un tobo con agua. La presión psicológica de esa conversación también lo fue. Señores de Globovisión, mi gratitud hacia tanta gente maravillosa con la que ahí conviví es infinita, porque sería un error no reconocerlo. Pero les dejo claro que cuando se pierde la escuela, se pierde todo. Lamentablemente, la ignominia les ganó la carrera.

La dignidad no se compra, o por lo menos no la mía. La historia pudo haber tenido otro final, porque yo sí quise remar hasta poder ser en Globovisión la portadora de esa buena noticia que esperan millones de personas en Venezuela y el mundo. El Sol no se puede tapar con un dedo, y las noticias no tienen medias tintas. Si algo me llevo como aprendizaje de estos casi 5 años en el canal, es que intentar ser la línea del medio te coloca en una lucha, al borde de un abismo, en el que la censura siempre será quien gane la pelea. Así lo dejan ustedes en evidencia hoy con mi despido.

Quisieron sacarme por la puerta de atrás y con la boca cerrada, creyeron que me castigaban al no dejarme salir al aire en las emisiones de miércoles y jueves. Les reitero: no estaba en mis planes renunciar, ustedes me botan y, con ello, dejan al descubierto que censurar y mantenerse leales a no se qué es su prioridad. Insisto: tanto le temieron al show que terminaron ustedes mismos montándome la tarima.

Yo me retiro con la frente en alto, firme, digna, con la satisfacción del deber cumplido en todo momento. Orgullosa de haber defendido mi espacio, para así tenerlo siempre al servicio de la audiencia. Orgullosa de haber aprendido a valerme y a desarrollar estrategias y habilidades para informar, para comunicar más allá de lo verbal, y tocar con gestos y miradas el corazón de todas esas personas ávidas de información que a diario me veían en pantalla. A ustedes, mi audiencia, créanme que así como nadie nos preparo para vivir la pesadilla que hoy vivimos en el país, nadie nos dijo a los periodistas que esto sería así. El compromiso de quienes permanecemos aquí seguirá siendo ese: informar, cueste lo que cueste.

Por eso, invito a mis compañeros que aún permanecen en Globovisión, que vivieron de cerca conmigo las horas de angustia ante la incertidumbre de no saber que harían conmigo, a que no se dobleguen, a que no cedan los espacios, a continuar remando. Estoy segura que pronto llegará la luz, y que todo esto pasará a formar parte del capítulo más oscuro de la historia de nuestra Venezuela. Nos tocó asumir un rol protagónico y tenemos que batallar con él hasta el final. La justicia divina se encargará del resto.

Soy y seré una mujer de fe inquebrantable. Agradezco a Dios y a la Virgen por no desampararme; a mi hija, esposo, familiares y amigos; y también a esos compañeros que me regaló Globovisión, quienes se convirtieron en parte de mi familia. Gracias por ser mi apoyo en todo momento. No les niego que, después de haber vivido todo esto, siento temor ante cualquier tipo de represalia en mi contra.

Concluyo informándoles que me queda por finiquitar los trámites administrativos con el canal. Globovisión me otorgó dos días de permiso remunerado, debido a que no accedí a firmar nada de lo que me presentaron porque no estoy de acuerdo con el alegato que quedará plasmado en el expediente: el motivo de la indemnización que me piensan dar no puede ser “bonificación por labor desempeñada”, y menos cuando estoy siendo despedida sin una causa justificada. Actualmente, estoy gestionando mi asesoría legal y explorando las opciones que más me convengan y que más se adecúen a mi integridad ética, moral y profesional.

A todos, mi gratitud sincera por tomarse unos minutos para leerme.

¡Dios los bendiga!

