Inflación de enero fue 191%; la anualizada alcanza 2,7 millones por ciento

Pablo Rondón / 7 feb 2019.- El desempeño económico del pasado mes de enero llegó a rozar 200 por ciento de inflación, según divulgó este jueves la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional.

En palabras del Diputado Ángel Alvarado, cifró el alza de precios en 191,6 por ciento en lo que fue ese primer mes del 2019. Y lo relacionó también con la variación de costos que tuvo el tipo de cambio no oficial, el cual tuvo números similares.

196 por ciento aumentó el dólar frente al bolívar. “De 739 bolívares por dólar el 1 de enero a 2.174 al 31 de enero”, explicó el parlamentario en rueda de prensa en el edificio administrativo del Parlamento.

En el caso de este particular, aclaró que cuando que el tipo de cambio está “explosivo” y aunque por semanas logra mantenerse en un valor similar, luego se dispara.

Para los actuales momentos, se fijó un cambio oficial de 3.200 bolívares por dólar, encima del no oficial. Pero “estamos previendo que ese tipo de cambio no oficial por debajo del oficial, esta explosivo, en algún momento ese equilibrio no se va mantener y eso va disparar los precios”.

De igual forma, dio a conocer el incremento de los principales rubros de consumo en el país. “La inflación de alimentos y bebidas no alcohólicas es de 266,2%, alquiler de viviendas 202%, transporte público 451%”, el más alto de todos, informó Alvarado.

Entre tanto, al respecto de la inflación interanual, de enero del 2018, al de este calendario, los números hablan de 2.688.670 por ciento. Con lo cual, la canasta alimentaria familiar arribó a 537.620 bolívares soberanos.

Eso quiere decir, que el actual salario mínimo decretado por la administración de Nicolás Maduro (19.800 bolívares) solo puede comprar un 3,85 por ciento de la misma.

¿Qué ocurrió? El impacto de la coyuntura política golpeó fuerte al sector económico del país. “Cuando hay inestabilidad, incertidumbre, se rompe la institucionalidad como ocurrió el diez de enero, esa usurpación genera una perturbación del sistema político y eso impacta el sistema económica”.

Etiquetas: Asamblea Nacional | crisis hiperinflacionaria | inflación | Venezuela