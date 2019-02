Hugo Carvajal: Para controlar la FAN hay que desmontar el aparato de inteligencia cubana

Jhoan Meléndez / 27 feb 2019.- El exdirector del Dgcim, Hugo Carvajal, indicó este miércoles que el objetivo principal del Gobierno de Juan Guaidó, es tomar el control de la FAN, y que para ello “habría que desmontar el aparato de inteligencia cubana y los mecanismos de control que mantienen en la estructura gubernamental del país”.

En un hilo de Twitter expuso lo siguiente: “A todos los opinadores que, sin conocer la realidad militar, insisten en crear falsas expectativas dibujando escenarios de intervenciones y extracciones mágicas, expongo lo más básico de mi criterio: Es cierto que alrededor del 90% de la FAN quiere cumplir con sus deberes constitucionales, pero el control es mucho más férreo de lo que imaginan. Pocos logran escapar de esa prisión.

“La extracción de miembros del alto mando de la FAN que permita ruptura definitiva de cadena de mando, además de inviable, no provocaría retorno de la FAN a la constitucionalidad. Nadie podría penetrar nuestro territorio y neutralizar elementos sin antes despertar una guerra”

“Sobre los cuatro componentes: La Guardia Nacional es el componente con funciones antidrogas, de control fronterizo, portuario y de tránsito nacional. Además de violar DDHH en represiones, es la verdadera mucama del narcotráfico en Venezuela. A diferencia, el Ejército, La Armada y La Aviación no se han visto envueltos en estos crímenes de manera generalizada”, indicó Carvajal.

Asimismo el diputado a la AN explicó: “Para controlar grupos paramilitares no se requiere de asistencia militar de EEUU. Este aspecto es mucho más fácil de lo que imaginan. Controlada la FAN, los colectivos no pintan nada. La FAN sana (mayoría del Ejército, Armada y Aviación) puede y estaría dispuesta a limpiar a nuestro territorio de FARC, ELN, narcotráfico y demás grupos irregulares”.

Por último aseguró que las consideraciones de la estrategia para lograr esto, junto a más información de carácter confidencial, “se las haré llegar al presidente encargado Juan Guaidó”.

Etiquetas: FAN | Guaidó | Hugo Carvajal | paramilitares