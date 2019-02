Héctor Rodríguez: Estamos listos para dialogar sin precondiciones

ND / 28 feb 2019.- El gobernador del estado Miranda, Héctor Rodríguez, reiteró este jueves el supuesto interés de Nicolás Maduro en dialogar con la oposición.

“¿Qué ha dicho el presidente en estos últimos meses? Estoy listo para dialogar. Nosotros estamos listos para hacerlo, dialogaríamos de todo, sin precondiciones. Yo pongo mis temas sobre la mesa y ellos los suyos”, dijo Héctor Rodríguez en entrevista con Vladimir Villegas por Globovisión.

El mandatario regional recalcó la necesidad de “unificar” el país para que, juntos, puedan mejorar las políticas económicas.

“Venezuela necesita que nos unifiquemos, es necesario para desbloquear el país que sí está bloqueado. Se cayó la mentira de que el bloqueo es para perseguir, sino para asediar al país, ahora, ¿la forma es la violencia?, no lo creo”, expresó Rodríguez.

No descartó la posibilidad de que se lleven a cabo unas próximas elecciones, sin embargo, recalcó que no se pueden realizar cada vez que la oposición quiera.

“Hay que respetar las reglas del juego, la oposición no quiso ir unida a las elecciones del año pasado, luego de los resultados de las elecciones a gobernadores, entonces no puede ser que generes una crisis para ir a elecciones cuando quieras”, comentó.

Ante ese eventual escenario, descartó que fuese él el próximo candidato presidencial del oficialismo.

“Nosotros nos hemos mantenido unidos entorno a un liderazgo y se llama Nicolás Maduro. No van a lograr ninguna posibilidad de división, nuestro líder y nuestro candidato se llama Nicolás Maduro”, subrayó.

Reconoció que Venezuela atraviesa “grandes problemas” de servicios, económicos, políticos.

“¿Pero eso justifica el bloqueo, la opción militar?, todos esos problemas son ciertos, pero lo resolvemos nosotros. No con intervención militar. La realidad es que todo esto es un problema geopolítico y quienes somos políticos debemos decidir si nos ponemos del lado de la intervención o del lado de la soberanía”, recalcó.

Vladimir Villegas le preguntó al Gobernador sobre la presencia de militares cubanos en la Fuerza Armada venezolana, a lo que respondió:

“No tengo conocimiento, no he visto, pero puedo asegurar que los militares que defienden la patria aman a Venezuela”, dijo.

Señaló que se trata de rumores para “engañar” a la población.

“Ese juego de querer comparar a Cuba con el imperio, a nivel político, no tiene sentido. Eso lo dejamos para las redes, pero decir que son iguales, es un error. ¿Cuántas bombas atómicas ha explotado Cuba o en cuántas guerras ha participado?, podemos disminuir el debate a ese nivel, o nos engañamos o somos serios y reconocemos que esta patria es nuestra, aunque tengamos diferencia”, agregó.

Antes de concluir la entrevista, dijo que Guaidó está violentando la constitución y a su llegada a Venezuela tendrá que responder por las faltas que está cometiendo.

Etiquetas: diálogo | Héctor Rodríguez | Nicolás Maduro