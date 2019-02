Héctor Navarro: La ayuda humanitaria ha servido para bombardear países

Oleg Kostko / 5 feb 2019.- El ex ministro durante el Gobierno de Hugo Chávez, Héctor Navarro, reiteró hoy su propuesta de un referéndum consultivo para legitimar la presidencia interina de Juan Guaidó.

“Y que sea nuestro pueblo el que decida qué es lo que quiere hacer, nosotros apostamos por la relegitimación de los poderes y que sea el pueblo el que lo haga”, expresó Navarro en declaraciones dadas a TVVenezuela a su salida del encuentro con el diputado, Juan Guaidó, quien asumió el cargo de presidente interino de Venezuela.

Sobre las amenazas de Maduro de apresar a Guaidó dijo que “tienen que deponerse esas actitudes y el lenguaje guerrerista porque no puede ser posible que el presidente de la Republica diga hace dos días que no habrá ni guerra o intervención y vea el lenguaje guerrerista de Maduro, Cabello y otros funcionarios del Ejecutivo eso hay que eliminarlo del país porque eso es lo que conduce a una guerra y no podemos permitir los bombardeos la muerte de los venezolanos y la destrucción de nuestra infraestructura”.

Aclaró que dicho referéndum sería con otra directiva del CNE. “No con el mismo CNE pero si planteamos que lo primero es que debemos ponernos de acuerdo con un CNE que puede ser designado muy fácilmente porque eso está planteado en nuestra Constitución”, dijo.

Agregó que también está abierto a reunirse con Maduro. “Estamos dispuestos a ser convocados pero así como nos invitó el presidente de la Asamblea Nacional Juan Guaidó, esperamos que nos invite el ciudadano Nicolás Maduro para así nosotros exponerle nuestras propuestas”.

Sin embargo aseveró que no reconoce a Guaidó como presidente interino, solo como presidente del parlamento. “No, yo creo que Juan Guaidó es el presidente legítimo de la Asamblea Nacional (…), haría falta una votación que lo elija a le como presidente de la República, reconocemos la legitimidad que tiene si tuviéramos que elegir quien tiene más legitimidad si Juan Guaidó y el parlamento o Nicolás Maduro yo diría que obviamente que la asamblea nacional y Juan Guaidó tienen más legitimidad”.

Además, Navarro rechazó el ingreso de ayuda humanitaria al país. “La ayuda humanitaria como está planteada en Libia, Siria ha servido para penetrar países y justificar bombardeos, asesinatos y disolución de los países, lo que está ocurriendo al sur del Orinoco es una llamada importante para la disolución del país, allí no hay Gobierno porque la Fanb no garantiza ninguna seguridad”

“Un movimiento que se sienten en este proceso de negociación pero tienen que haber y crear consciencia que si el pueblo se moviliza exigiendo un diálogo para tal fin”

El ex ministro chavista desestimó las declaraciones del Ejecutivo donde niegan que exista una crisis humanitaria al tiempo en que dijo tener conocimiento dela malestar existente dentro de la militancia del Psuv.

“Eso es de la boca para afuera porque la crisis está allí (…). Mucha gente se queja de la falta de democracia dentro del partido por parte de un cogollito de Diosdado Cabello, Nicolás Maduro, a lo mejor Cilia Flores también”.

