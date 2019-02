Gustavo Coronel: Sanciones dejan a Maduro “al borde del jaque mate”

Infobae, Fernanda Kobelinsky / 29 ene 2019.- La tensión en Venezuela escala con las horas. Es que además del reconocimiento del comunidad internacional a Juan Guaidó como presidente interino del país, ahora los EEUU comenzaron la fase más explícita de su respaldo a la oposición venezolana: el “estrangulamiento financiero del régimen de Maduro”, según explica Gustavo Coronel, ingeniero petrolero y ex director de Pdvsa.

En diálogo con Infobae, el especialista detalló cuáles son las consecuencias que enfrenta el bolivariano, la empresa petrolera y, en definitiva, los venezolanos, desde que la Administración Trump anunció sanciones contra la petrolera y determinó que Citgo, filial en los Estados Unidos, siga operando siempre que sus ganancias se depositen en una cuenta bloqueada… Es decir, una cuenta a la que ya no tenga acceso el régimen chavista.

Según explica, lo que anunciaron ayer (lunes) los EEUU es un “sitio”. “No vivimos una confrontación armada, sino que se reemplazó el ataque frontal con un asedio. El Gobierno de Maduro está sitiado, como las ciudades del Medioevo, no pude salir de donde está. No tiene acceso a nuevas fuentes de ingreso y el cuerpo militar marcha sobre su estómago, como decía Napoleón”, explicó el ex director de Pdvsa. Y agregó: “En el corto plazo el cuerpo militar también se va a quedar sin ingresos”. Para Coronel, las sanciones “introducen fracturas en la lealtad que los militares le dan a Maduro, y esa lealtad es la única resistencia” del chavismo.

Ahora bien, cómo un país como Venezuela, con una de las mayores reservas de petróleo del mundo, puede quedarse sin divisas para financiarse. “Porque los EEUU es el único comprador que paga”. Según detalla Coronel, el ingreso estadounidense significa “al menos el 80%” del total de divisas que recibe Venezuela. Porque ni China ni Rusia “derivan dinero contante y sonante, porque las exportaciones de petróleo a esos países son la forma de pago de deudas contraídas por Maduro”.

El ingeniero petrolero detalló que en el caso de China, Venezuela debe USD 70.000 millones y a Rusia otros USD 20.000 millones. En este contexto, de nada le sirve a Venezuela refugiarse en sus aliados rusos o chinos porque ellos no pagan. “El dinero es básicamente el que viene de los EEUU, y algunos otros clientes aislados como India”, insistió.

Coronel explica que las sanciones son “un estrangulamiento” financiero para Maduro. Porque las divisas del petróleo financian todo el monstruoso aparato burocrático del Gobierno, paga las misiones chavistas, paga los alimentos subsidiados… “Todo sale de PDVSA, y lo que no sale de allí, está saliendo de actividades poco ortodoxas…”, agrega el ingeniero petrolero deslizando la posibilidad de que el chavismo esté involucrado en actividades ilegales.

No bien se conocieron las sanciones, Maduro prometió acciones legales “ante tribunales estadounidenses y del mundo para defender la propiedad y la riqueza de Citgo”. Denunció que las medidas son un asalto a la soberanía venezolana: “Alerta Venezuela, los Estados Unidos han decidido transitar el camino de robarle la empresa Citgo a Venezuela”.

Se espera que las sanciones profundicen aún más la crisis económica. Además de la escasez de comida y medicinas, los venezolanos lidian con una una hiperinflación que según el FMI alcanzará el 10.000.000% en 2019.

Y el financiamiento del proyecto de Guaidó tampoco es automático. Porque el opositor no tiene estructura gubernamental. Es reconocido como presidente interino por más de 20 países pero no maneja el Estado. “Puede tener una cuenta con miles de millones de dólares pero cómo hacerlo llegar a las tareas que necesita hacer es un mecanismo que aún no está claro”, apunta el ex director de Pdvsa.

Coronel vaticina unos meses durísimos para los venezolanos, “con muchas privaciones materiales y psicológicas, porque hay mucha incertidumbre”. “Maduro está al borde del jaque mate”, pronostica.

