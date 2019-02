Guaidó, a El País: No vamos a participar en el Mecanismo de Montevideo

ND / 7 feb 2019.- El presidente del parlamento quien asumió el cargo de presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, reiteró este jueves la postura de la oposición venezolana de no participar en el llamado Mecanismo de Montevideo por considerar que todo intento de dialogo con el oficialismo ha fracasado.

“Al final de cada proceso de diálogo hay más presos políticos y menos derechos para los ciudadanos venezolanos. Es decir, una situación en la cual Maduro y la cúpula que lo rodea no solo no ceden nunca en nada, sino que además aprovechan esa circunstancia para blindar aún más la dictadura. Como se comprenderá nosotros no podemos prestarnos a una nueva maniobra de ese tipo”, declaró Guaidó a El País de Uruguay.

