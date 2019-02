Guaidó: Ayuda humanitaria también llegará por Bolívar, Puerto Cabello y La Guaira

Oleg Kostko / foto: @Vpitv / 20 feb 2019 / act: 11:25 a.m.-El presidente del parlamento quien asumió el cargo de mandatario encargado de Venezuela, Juan Guaidó, adelantó que la ayuda humanitaria no solo entrará por Cúcuta sino por el estado Bolívar así como a través de la vía marítima como Puerto Cabello y La Guaira.



“Este 23 de febrero estarán las brigadas voluntarias y aquí hay muchas trasladándose a las fronteras y atención con los puntos no solo es Cúcuta, Táchira, sino Bolívar y saludo desde aquí al presidente Bolsonaro con la ayuda del centro de acopio de Roraima así que Bolívar atento”, expresó Guaidó en un acto con los transportistas en la Plaza Altamira.

Y agregó: “Por mar vendrá la ayuda también vendrá ayuda humanitaria así que en Puerto Cabello y La Guaira estén muy pendientes con la movilización y el 23 de febrero habrá movilización en toda Venezuela (…) y nos vamos a movilizar a cada una de las guarniciones así como cuando entregamos la Ley de Amnistía a exigir la entrada de la ayuda humanitaria”.

Emplazo a los militares a tomar definitivamente una decisión. “Señores de la Fuerza Armada tienen 3 días para ponerse del lado de la Constitución, para seguir una orden muy clara del presidente encargado de la República y permitir que ingrese la ayuda humanitaria y el pueblo venezolano quiere verlos ayudando a ingresar esa ayuda a las casas, los hospitales, iglesias y ONG que van a entregar y depende de ustedes”.

Previamente, reiteró la convocatoria para que se asistan a guarniciones militares para exigir el ingreso de la ayuda humanitaria. “Este 23 iremos a cada uno de esos puestos a exigir que ingrese la ayuda humanitaria y que de paso a que abramos el canal, no es suficiente con el ingreso, debemos abrir el canal humanitario si o si, es histórico este 23 de febrero forman parte ustedes transportistas que estamos construyendo”.

“Estamos dispuestos a hacer lo que sea necesario por la libertad y no tengan dudas que vamos a echar el resto (…) no hay miedo hemos hechos muchos sacrificios y no será en vano así que el 23 de febrero nos movilizaremos a exigir a cada una de las guarniciones a exigir que ingrese la ayuda humanitaria y toda Venezuela volverá a las calles”.

“Hoy pasamos de resistencia a logros y los que resisten usurpan Miraflores, los que resisten dicen que quien se reúne conmigo son tibios y no, los que lo hacen están del lado de la Constitución y se van a seguir reuniendo y vamos a lograr el cambio”, dijo.

Además calificó como un acto de desesperación el que Maduro pida elecciones. “Andan desesperados hablando de elecciones sabiendo que ni de reina de carnaval ganarían pero eso es para tratar de confundir a la opinión pública cuando nuestra exigencia es muy clara: cese dela usurpación, gobierno de transición y elecciones libres”.

El dirigente opositor expresó su agradecimiento al sector transporte por colaborar en el transporte hasta la frontera para ingresar la ayuda humanitaria. “Que ustedes pongan las pocas unidades que les quedan pese a la falta de repuestos, escasez y todos los problemas que tienen merece un reconocimiento por la compresión del momento que estamos viviendo y el 23 de febrero la ayuda humanitaria entrará si o si”.

