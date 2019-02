Guaidó, a militares: Den un paso al frente como lo hizo Hugo Carvajal

Oleg Kostko / 22 feb 2019.- El presidente del parlamento y quien asumió el cargo de mandatario encargado de Venezuela, Juan Guaidó, emplazó nuevamente a los militares a que permitan el ingreso de la ayuda humanitaria para poner fin a la crisis.

“Como presidente (E) le hago un llamado a la FANB y a todos los venezolanos que estén dispuestos a ser parte de una salida a la crisis sin violencia, a dar un paso como el General Hugo Carvajal. Solo así habrá garantías y reconocimiento para su futuro y el de todos”, expresó Guaidó a través de su cuenta de Twitter.

Este jueves el diputado a la Asamblea Nacional y general retirado, Hugo “el pollo” Carvajal, dijo que reconocía a Guaidó como presidente encargado al tiempo en que exigió a los militares que permitieran el paso de la ayuda humanitaria y que lo reconocieran por considerar que las Fuerzas Armadas no estaban en condiciones de sostener un enfrentamiento con algún adversario extranjero.

““Generales, ¿cómo es que teniendo el poder de dejar ingresar la ayuda humanitaria internacional a nuestro país para salvar vidas, decidirían no hacerlo?, ¿serán tan inhumanos? ¿o es que el valor no les da para enfrentar, como deben, a quién hoy les ordena oprimir a nuestro pueblo? (…) El día de hoy técnicamente no tenemos capacidad para enfrentar a ningún enemigo y el que diga lo contrario miente. La FAN no es ajena a la desastrosa realidad que vivimos”, enfatizó Carvajal en un video publicado en Twitter.

“Hoy nos hacen pasar vergüenza mundial con videos ridículos. Les advierto, detengan a tiempo el rumbo que llevan. Ustedes saben bien lo demacrada que está nuestra institución”, agregó.

