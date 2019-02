Guaidó: Es mentira que EEUU quiera quedarse con nuestras riquezas

Jhoan Meléndez / 15 feb 2019.- El presidente interino designado por la AN, Juan Guaidó, aseguró desde un foro en el IESA este viernes, que es mentira que EEUU pretensa quedarse con las riquezas del país, y además negó que existan “bloqueos” como asegura el Gobierno de Nicolás Maduro.

“Para empezar son nuestro principal cliente en toda la historia (EEUU), es una mentira para ocultar sus verdaderas intenciones para asustar al mundo con una supuesta guerra que no existe ni va a existir (…) Nadie se va a inmolar por alguien sin futuro político. No existen bloqueos, las medicinas no entraban a Venezuela porque el Gobierno de Maduro se robaba el dinero del pueblo venezolano, así como lo hicieron con Pdvsa”, afirmó Guaidó según TV Venezuela.

Asimismo asevero: “No podemos usar más el petróleo para esclavizar al venezolano. El petróleo tiene que ser una palanca para el desarrollo de la sociedad. Ese es el reto de la industria petrolera, transformar recursos en riqueza y conocimientos. Hoy Venezuela está en emergencia, no solo la emergencia humanitaria compleja, sino también su industria básica y petrolera”.

Además dijo: “En menos de tres semanas se conformó una gran coalición que logró levantar 100 millones de dólares para atender la emergencia humanitaria… Estamos alineados como nunca antes como sociedad. Algo positivo que podemos sacarle a esta tragedia son los grandes consensos que tenemos en muchas áreas para salir de esta emergencia que nos agobia (…) No por tener petróleo, tenemos riquezas. Así como no por estar movilizados como sociedad, tenemos democracia”.

En tal sentido volvió a hacer un llamado a las Fuerzas Armadas: “Se acerca el 23 de febrero, señores de las Fuerzas Armadas. Será un hito muy importante para Venezuela, no solamente porque es la oportunidad para atender la emergencia, sino que también se abren las puertas al cambio en Venezuela (…) Tienen la oportunidad en 8 días, el 23 de febrero, de ponerse del lado de la Constitución”.

Por último agregó que el Gobierno “hasta hace dos días negaban la existencia de una emergencia humanitaria y hoy dijeron que están pidiendo ayuda a la ONU”.

