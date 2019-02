Guaidó: La emergencia humanitaria son vidas que debemos salvar en estos momentos

ND / 21 feb 2019.- El presidente de la Asamblea Nacional y designado por esta como encargado del Ejecutivo, Juan Guaidó, mencionó este miércoles una serie de personas que hoy padecen algún tipo de enfermedad crónica que debe ser atendida lo más pronto posible para salvar sus vidas.

Guaidó hizo referencia a Eliecer Plaza (6) quien padece de desnutrición y tuberculosis, Carlos Mijares (1 año y 6 meses) hidrocefalia, Sofía Villahermosa (4 años) leucemia, Franklin Rodríguez (33) hemofilia tipo A, Omaira Cuello (62) cirrosis hepática, y así otros tantos quienes están necesitados de medicamentos, algunos de ellos hospitalizados en centros de salud con carencias.

“La ayuda humanitaria no es un número, no es una estadística, no es una caja, son vidas que podemos y debemos salvar en estos momentos”, mencionó Guaidó, a través de un video publicado en redes sociales.

Guaidó señaló que detrás de las cifras de personas necesitadas de insumos médicos está el padecimiento de cientos de miles de venezolanos, también, por falta de alimentos.

“El 23 de febrero nuestra Fuerza Armada debe acatar la orden y permitir el ingreso de la ayuda humanitaria para evitar más muertes”, concluyó Guaidó.

Etiquetas: ayuda humanitaria | Juan Guaidó | medicamentos para Venezuela