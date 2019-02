Guaidó: Hoy el régimen mostró su peor cara

Valentín Romero / 23 feb 2019.- El presidente encargado de Venezuela designado por la AN, Juan Guaidó, aseguró este sábado que el régimen encabezado por Nicolás Maduro demostró al mundo entero “su peor cara”, no solo al impedir el ingreso de la ayuda humanitaria, sino también reprimiendo al pueblo que salió a las calles pacíficamente a exigir a los militares que permitieran la entrada de la citada asistencia.

“Hoy el mundo vio en minutos, en horas, la peor cara de la dictadura venezolana”, dijo Guaidó durante una rueda de prensa ofrecida en horas de la noche junto al presidente colombiano, Iván Duque, y el secretario general de la OEA, Luis Almagro.

Previamente destacó que el apoyo demostrado a la causa venezolana desde Colombia era “un hecho sin precedentes”, al tiempo que felicitó a los venezolanos por reafirmar su condición de “pueblo que resiste. Que clama por libertad”.

“Que logró la atención del mundo entero el día de ayer, donde recaudamos millones de dólares para seguir salvando vidas” agregó.

Por está razón expresó sentirse indignado con la actitud de Maduro y su entorno quienes celebraron porque no se logró ingresar con la ayuda, a pesar de que hay gente muriendo diariamente por falta de medicamentos y desnutrición.

“Hoy vimos como un hombre que no le duele el pueblo de Venezuela, manda a quemar necesaria comida para hambrientos”, precisó antes de preguntar “¿Cuántos de ustedes guardias o ejército tienen a sus madres enfermas? “.

En este sentido, señaló que “no le deben lealtad (…) a alguien que quema comida enfrente de hambrientos, que quema medicinas enfrente de enfermos”.

“No le deben ningún tipo de obediencia a quien con sadismo (…) celebran que no entre la ayuda humanitaria a un país que la necesita”, reiteró.

“Quien usurpa hoy Miraflores (palacio presidencial) ha tomado la peor decisión y el peor camino. El crimen de exterminio, por acción y por omisión. Por acción de grupos irregulares que hoy dispararon de manera inescrupulosa en San Antonio, en Ureña y en Santa Elena de Uairén”, afirmó al tiempo que lo consideró como razón principal de que hoy más de 60 militares lo reconocieran como “comandante en jefe de las Fuerzas Armadas”.

“El mensaje de cada uno de esos militares (…) fue muy claro, el 80% de las fuerzas armadas rechazan a Maduro”, agregó.

Después de agradecer el apoyo de la comunidad internacional les pidió mantener “todas las opciones sobre la mesa” y anunció que el próximo lunes participará en la cumbre del Grupo de Lima que se efectuará en territorio neogranadino, donde también estará presente el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence.

Por último, instó a los militares de las Fuerzas Armadas a pronunciarse “en bloque” pidiendo “cese de usurpación, gobierno de transición y elecciones libres” al tiempo que llamó la sociedad civil a seguir bregando por el futuro del país.

“Les pido confianza, les pido avanzar, les pido resistir e insistir. Vamos a seguir movilizados, vamos a seguir buscando y recaudando los apoyos necesarios para dar fin a esta tiranía”, puntualizó.

“Los que estamos por la paz, por el reencuentro de nuestros pueblos no nos vamos a detener, no va a ser en vano este sacrificio. No va a ser en vano la causa de la libertad”, dijo para finalizar.

Almagro: Hoy quedaron al descubierto las mentiras del régimen

Por su parte, el secretario general de la OEA, Luis Almagro felicitó al pueblo venezolano por haber demostrado su valor “para intentar ingresar la ayuda humanitaria”, a pesar de las adversidades.

Asimismo, aseguró que los hechos de hoy dejaron “en evidencia las mentiras del régimen, que hablo de acciones armadas e invasión”, cuando, a su juicio, solo tienen la “intención de asesinar a personas desarmadas”.

