Guaidó: Maduro uniformó a presos para dispararle al pueblo el 23-F

Valentín Romero / 26 feb 2019.- El presidente interino de Venezuela designado por la AN, Juan Guaidó, repudió el uso de reclusos para reprimir al pueblo, como le confirmaron varios de los soldados que han cruzado la frontera hacia Colombia, desconociendo al gobierno de Nicolás Maduro.

“Varios de los soldados que han abandonado al usurpador nos han contado como uniformaron a cientos de presos para dispararle al pueblo del Táchira y Bolívar”, detalló Guaidó en un video compartido a través de su cuenta oficial de Twitter.

Asimismo, afirmó que los militares venezolanos “desde los rangos más bajos hasta los más altos, reprochan saber que una ministra entrega armas y uniformes a delincuentes “, refiriéndose a la ministra de Asuntos Penitenciarios, Iris Varela, quien fue grabada en la frontera junto a civiles empistolados que disparaban contra la multitud desarmada.

En este sentido, aseguró que “en los próximos días desde la Asamblea Nacional legítima y electa por el pueblo, comunicaremos contundentes medidas que se tomarán al respecto”.

Previamente indicó que posterior a la reunión del Grupo de Lima “siguieron otras reuniones que deben llenarnos de ánimo y que forman parte de la estrategia que seguiremos los próximos días

“Somos reconocidos por las principales democracias del mundo, mientras que el usurpador no es sino un hombre cada vez más solo y más desesperado, ahora detiene, roba y deporta periodistas”. agregó en clara referencia al periodista mexicano-estadounidense de la cadena Univisión Jorge Ramos, quien fue retenido junto a su equipo, durante más de dos horas en el Palacio de Miraflores donde fueron despojados de sus pertenencias antes de obligarlos a abandonar el país este martes, cuando fueron “escoltados” por el Sebin hasta el aeropuerto internacional de Maiquetía.

Por otra parte, reconoció que no asumió el compromiso de aceptar la primera magistratura del país “para ejercerlo de un lugar que no sea en Venezuela. Así que nos vemos en Caracas muy pronto”, advirtió antes de recalcar que “la esperanza nació para no morir ¡Vamos bien!”.

Por último, indicó que en las próximas horas haría “circular un audio con las próximas instrucciones” a la vez que pidió a la población difundir masivamente ese mensaje.

No asumimos este compromiso para luchar desde afuera, por eso, pronto estaré en Venezuela para ejercer mis funciones como Presidente (E). Haré circular un audio con las próximas instrucciones. Les pido que difundan masivamente nuestro mensaje Nada nos detendrá.#VamosBien pic.twitter.com/W5SJBWr61S — Juan Guaidó (@jguaido) 27 de febrero de 2019

Etiquetas: Gobierno de Maduro | Juan Guaidó