Eurodiputado González Pons tilda a Borrell de “chavista”

Borrell cree la versión del gobierno de Maduro al que no reconoce y no cree la de la Asamblea de @jguaido a quien ha reconocido. Esa esquizofrenia se llama hipocresía. El próximo ministro de exteriores de España será demócrata de corazón y no chavista como muestra ser Borrell.

— González Pons (@gonzalezpons) 18 de febrero de 2019