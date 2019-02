Gaby Arellano, desde Colombia: La ayuda humanitaria sigue esperando en las Tienditas

ND / nota de prensa, Zulma López / 9 feb 2019.- Desde la frontera colombo venezolana, la diputada en el exilio Gaby Arellano (VP – Táchira) aseguró este sábado que con la ayuda humanitaria se busca no confrontar si no apoyar a los venezolanos.

“El gobierno de Juan Guaidó no quiere partir brazos sino estrechar abrazos. Estoy segura de que el puente Tienditas, ahora denominado “La Unidad”, será para el encuentro del amor, de la familia y se convertirá en el símbolo de la paz”.

También señaló que el grupo de diputados que está trabajando en la ayuda humanitaria desde Cúcuta continúa en la fase de acopio de insumos y alimentos y, de manera paralela, se está realizando el censo de los sectores más vulnerables no solo del Táchira sino de todo el país y cuando se tenga toda la información, se dará a conocer.

Aclaro que aún no ha ingresado ningún tipo de ayuda humanitaria a Venezuela y manifestó que cuando entren la medicinas y alimentos, “los más contentos serán los miembros de las Fuerza Armada venezolana”.

Sobre la comida proveniente de Colombia y EEUU que está siendo organizada en el centro de Acopio de Tienditas, Arellano señaló que esos empacamientos están dentro de los estándares de protocolos de ayuda humanitaria y que a diferencia de los Clap, cuando vayan a ser entregados no se va a condicionar a nadie.

“Nosotros no vamos a pedir un carnet y tampoco las personas serán humilladas. Es una ayuda humanitaria para los venezolanos que no tienen que comer y no habrá ninguna distinción ni siquiera para determinar si es venezolano o no porque en nuestro territorio también hay colombianos, ecuatorianos, todo ese pueblo que se muere de hambre por culpa de un usurpador”, subrayó.

Aseguró que Maduro ha usado los Clap como control social mientras que el “gobierno del presidente Juan Guaidó, dará esa ayuda humanitaria como símbolo de libertad”.

