Gabriela Montero responde: Delcy Rodríguez tiene el alma fea, además rima con DEA

ND / 17 feb 2019.- La reconocida pianista Gabriela Montero generó cierta polémica este viernes en su improvisación contra hermanos Delcy y Jorge Rodríguez, en una serie que titula “Los Infames del Régimen”.

La polémica surgió al catalogar a Delcy Rodríguez de fea. Aclara que no se trata de belleza física. “Si Delcy no es fea, entonces ¿qué es? No hablo de que si tiene la nariz bonita o no. O si se parece a Irene Sáez o no. Su alma es horrenda. sus actos son viles. Sus mentiras nos embarran, sus palabras nos asesinan, su avaricia es grotesca. Eso es ser FEA. Además, rima con DEA”.

La polémica surgió con motivo de la letra que presentó como parte de su improvisación: “Delcy La Fea y Jorgito su hermanito / Irán a la carcel de la manito! / Delcy la Fea! Lo que te espera! / Celebraré Cuando te agarre la DEA! / Jorgito el clínico – Psicoanalista / Eres un cínico / Un COMUNISTA! / Los dos hermanos / Hicieron fortunas / Pero muy pronto- se acaba la rumba!/”

La dedicada a llos hermanos Rodríguez es la tercera de la serie. La segunda fue dedicada a Rafael Ramírez, de quien dijo: “”Cada vez que castigan a un corrupto, me pongo de buen humor”. Y la primera, la que comenzó la serie, fue intento de unirse al coro de quienes gritan lo que gritan cuando oyen la palabra “Maduro”, y estaba dedicada al Chigüire Bipolar.

