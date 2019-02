Frente Institucional Militar, a la FAN: No usen las armas contra el pueblo

ND / nota de prensa / 1 feb 2019.- El Frente Institucional Militar, Asociación civil de militares retirados, emitió este viernes un comunicado en el que hacen un llamado a la Fuerza Armada Nacional a ceñirse “estrictamente a la Carta Magna y no usar las armas” contra los venezolanos.

A continuación el comunicado:

Los abajo firmantes, Generales y Almirantes, oficiales superiores, oficiales subalternos y tropa profesional, dignos integrantes de nuestra organización de militares venezolanos que constituye la reserva moral y de dignidad de la Fuerza Armada Nacional, nos dirigimos a ustedes para hacerles un oportuno llamado de atención a ceñirse estrictamente al cumplimiento de la Carta Magna con absoluto apego al artículo 328 que, entre otras obligaciones, prescribe que el cumplimiento de sus funciones está al servicio exclusivo de la Nación y en ningún caso al de persona o parcialidad política alguna.

No hacemos un llamado al uso de las armas y mucho menos contra el pueblo que juramos defender, por el contrario es un llamado a no usarlas ya que éstas fueron puestas en nuestras manos para garantizar la independencia y soberanía del país, como asegurar la integridad de nuestro espacio geográfico.

Los invitamos a interpretar acertadamente las demandas del pueblo al que pertenecemos y al cual nos debemos, que son públicas, contundentes e inequívocas, y que resuenan por todos los rincones de la Patria como un grito desgarrador clamando justicia y libertad, comida y medicinas para la vida.

Desde el Frente Institucional Militar (FIM) les recordamos nuestros 19 años de lucha continua y constante como la única referencia de experiencia y probidad para los miembros activos de las Fuerza Armada Nacional en todo los grados y jerarquías, atributos éstos merecidos de los militares activos, luego de aquilatar la experticia y el conocimiento que nos otorga autoridad moral y epistémica, por la impronta de gallardía y formación académica que los hizo a ustedes, militares de honor para prestar el juramento sagrado que solo pueden hacer los calificados por las nobles virtudes castrenses.

Entendidos del deber que juramos de cumplir y hacer cumplir la Constitución y leyes de la República, les reiteramos nuestra solidaridad y guía para que no pierdan el rumbo del honor por la Patria que vive en sus corazones.

Militares venezolanos: la Patria los reclama y el pueblo suplica por su protección. No disparen, únanse al pueblo que con añoranza y fe los espera.

Caracas, 1 de febrero de 2019

Por el Frente Institucional Militar, firman:

Vicealmirante Rafael Huizi Clavier (Presidente)

General de Brigada (Ej.) Teodoro Díaz Zavala. (Vice-presidente)

Coronel (Ej.) Rubén D. Bustillos Rávago (Secretario de Organización)

Coronel (Ej.) Luis Enrique Sucre (Representante del Ejército)

General de Brigada (GN) Simón Figuera Pérez. (Representante de GN)

Capitán de Navío Pedro Betancourt (Representante de la Armada)

Coronel (Av.) Ángel Rodríguez Campos (Representante de la Aviación)

General de División (Av) Manuel Andara Clavier (Ex Presidente del FIM)

General de Brigada (Ej) Juan Antonio Herrera Betancourt (Ex Presidente del FIM)

General de Brigada (GN) Miguel Aparicio Ramírez (Ex Presidente del FIM)

General de División (Ej.) Fernando Ochoa Antich (Miembro Fundador)

Y siguen más de 200 nombre…

