Freddy Bernal, desde Tienditas: Hoy aquí no pasará nada

ND / 22 feb 2019.- El Protector de Táchira, Freddy Bernal, aseguró este viernes a la periodista de Telesur, Madelein García, desde el puente Tienditas que el oficialismo no caerá en provocaciones y defenderá la soberanía con los controles institucionales. Esto a propósito del posible ingreso de la ayuda humanitaria proveniente de Colombia y Estados Unidos, que estaría recibiendo este sábado la Asamblea Nacional.

“Esto ha sido una guerra psicológica donde han querido cumplir varios objetivos y que hasta ahora no han logrado (…) Más allá de eso, hoy aquí no va a pasar nada, más allá de una provocación, de un show mediático para el cual estamos perfectamente preparados, no te podemos decir los detalles, pero puede contar el pueblo de Venezuela que pase lo que pase, no vamos a caer en provocación y se defenderá la soberanía y la patria con los controles institucionales que manda la constitución”, expresó Bernal en la entrevista.

Insistió en que Colombia, Estados Unidos y “la derecha”, han intentado “quebrar” la fuerza y la lealtad de la Fanb, pero que, a su juicio, no han podido “porque son los hijos de Chávez y los hijos de Bolívar, leales a la constitución”, comentó.

De igual manera dijo que han intentado “arrodillar” al pueblo por hambre y salud. “Y ahora le ofrecen una miseria desde Colombia y Estados Unidos, este es un pueblo que tiene dignidad y no pide miseria”, subrayó.

Se refirió también a los militares y dirigentes políticos que han dejado el chavismo.

“Por ahí, tristemente algunos venezolanos que estuvieron del lado de la revolución hoy han dado un paso al basurero de la historia, veremos qué le contarán a sus hijos y nietos”, dijo.

Freddy Bernal finalizó la corta entrevista asegurando que “nadie romperá la hermandad de Colombia y Venezuela” y que “hoy vencerá la paz”.

vaya al foro

Etiquetas: Freddy Bernal | oficialismo | Tienditas