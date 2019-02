Franco de Vita no estará en el concierto por Venezuela en Cúcuta

ND / 21 feb 2019.- El cantautor venezolano, Franco de Vita, confirmó este miércoles que no estará en el Venezuela Aid Live, que se llevará a cabo en Cúcuta, Colombia, en beneficio de Venezuela, “porque no hay espacio para nadie más”.

Así lo anunciaba el cantante, a través de redes sociales.

“Hola amigos, ayer por fin pude confirmar mi participación en Cúcuta, pero me dijeron que por la cantidad de artistas confirmados no había espacio para nadie más, de todas maneras invito a toda la gente a que participe, que done para esta causa para mi país, gracias a los artistas que van a estar, por apoyar a Venezuela, la lucha es válida, un abrazo para todos”, dijo De Vita.

En esta cita estarán artistas nacionales e internacionales que han decidido aportar su grano de arena para que a Venezuela pueda ingresar la ayuda humanitaria proveniente de EEUU y otros países, así como también recoger fondos que permitan atender a la población más vulnerable.

Etiquetas: concierto por Venezuela | cucuta | Franco de vita