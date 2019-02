Esteban González Pons: Despegamos de España y mañana llegaremos a Cúcuta

Oleg Kostko / 21 feb 2019.- El eurodiputado y dirigente del PP español, Esteban González Pons, anunció este jueves que para el día de mañana habrá llegado a la ciudad fronteriza de Cúcuta para asistir a la entrega de la ayuda humanitaria en Venezuela.

“Despegamos hacia Colombia. Llegaremos mañana a Cúcuta os iré contando todo también por aquí. Los españoles llevamos la bandera de Venezuela en el corazón. Hay que conseguir que llegue la comida y las medicinas y la ropa. La libertad y la democracia nunca se rinden. Hasta luego”, anunció González Pons en su cuenta de Twitter aunque sin aclarar si irá en compañia de otros diputados.

“El domingo retenidos y expulsados de Venezuela y tres días después emprendemos el viaje de vuelta. Vamos a Cúcuta a ver a los venezolanos expulsados por la tiranía y a impulsar el sábado el paso de la ayuda humanitaria. Con Juan Guaidó y con su bravo pueblo. Sígannos por favor”, agregó en otro tuit.

Sobre los sucesos del domingo

González Pons intentó venir a Venezuela junto a otro grupo de eurodiputados el pasado domingo para sostener una reunión con dirigentes de la oposición venezolana pero sin embargo no se le permitió el ingreso al país. Al respecto, escribió en un hilo de Twitter que era falso que le habían informado previamente que no lo dejarían entrar al país.

“Los esclavos morales de Maduro insisten en que nos advirtieron que no éramos bienvenidos en Venezuela. Aclaro: 1. No es verdad. Distintos funcionarios chavistas daban distinta información. 2. Nos había invitado el presidente Juan Guaidó a quien reconocemos y no Maduro a quien no”.

“Por tanto, importa poco si Maduro nos advirtió o no de si éramos bienvenidos porque siempre que me invite el presidente legítimo de Venezuela Juan Guaidó yo iré, me intente asustar o no el usurpador. Claro que sabíamos que los chavistas intentarían boicotear el viaje, ¿cómo no?”.

“Y claro que fuimos igual. Como ahora sabemos que tampoco nos quieren en la frontera, en Cúcuta. ¿Cómo nos iban a querer si vamos denunciando que la libertad también muere de hambre con Maduro? Pero atendíamos a una invitación de Juan Guaidó y quisimos entrar pese a Maduro”.

“En resumen, aunque nos hubieran advertido los bandidos de que no nos iban a dejar entrar habríamos intentado entrar de todas formas porque nos había invitado quien puede Juan Guaidó y porque creemos en una #Venezuela libre y próspera y luchamos a su favor de todo corazón”.

