Enzo Betancourt (CIV): Los chinos están trayendo hasta los materiales y los obreros

ND / 3 ene 2019.- El presidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela, Enzo Betancourt, denunció este domingo que los nuevos contratos de infraestructura otorgados a empresas chinas contienen condiciones “mucho más estrictas”.

Así lo dijo en el programa dominical de Carlos Croes por Televen .

“Según la información extraoficial que tenemos los chinos hicieron una inversión importante en ferrocarriles y tenían unos tramos en el estado Guárico y también en Carabobo… pero pareciera que no pudieron avanzar por cualquier cantidad de problemas que tuvieron allí y paralizaron la obra. Incluso en el último préstamo que le está haciendo China,las condiciones son mucha más estrictas al Gobierno nacional. Son empresas directamente chinas, con materiales que vienen de China, con personal que viene de China, hasta los obreros. Creo que el el último programa que hicimos el año pasado te hice esta denuncia: eso es muy grave…”

“¿Están llegando chinos a trabajar?”, le preguntó Croes.

“Muchísimos. Y están sustituyendo a la mano de obra venezolana, que en el sector construcción somos unos de los mejores de Latinoamérica y del mundo, y ahora están trayendo hasta el obrero. Imagínate tú. Los ingenieros, no sabemos si son ingenieros realmente… porque eso no pasa por el Colegio de Ingenieros de Venezuela….”

“¿Y el ejercicio ilegal no está sujeto a una legislación?”, intervino Croes.

“Claro que sí. Tenemos la Ley vigente y el reglamento pero el Gobierno no la cumple. Y nosotros no tenemos el mecanismo legal de obligar al Gobierno a cumplir la Ley… También los iraníes, los rusos, los bielorusos. Todos esos han pasado por Venezuela , han hecho algunas cosas y se han ido. Y no nos hemos enterado sino cuando existen esas denuncias de obras paralizadas”.

Recordó Betancourt que si los chinos están trayendo sus propios materiales, “entonces tenemos a Sidor paralizada, que tiene una infraestructura bien importante en materia de acero… y que es del propio Estado. Y así con empresas cementeras…”.

