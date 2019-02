(12:10 p.m.) Mejía, en la UCV: Quienes usurpan el poder buscan la dominación

Oleg Kostko / video: Soberanía Venezuela / 8 feb 2019 / act: 12:10 p.m.– El diputado Juan Andrés Mejía, desestimo los descalificativos de Maduro en referencia a la juventud del diputado quien asumió el cargo de presidente encargado, Juan Guaidó, así como de todo su equipo.

“El usurpador no sabía que hacer y en esa desesperación en la que están el mejor insulto que encontraron para atacar a Juan fue decir que éramos unos muchachos como si eso lo fuese, y si somos jóvenes estamos orgullosos de serlo, no nos rendiremos y tenemos el pecho alto e inflado y váyanse al carajo que estamos aquí los jóvenes que estamos decididos a construir un país distinto”.

“Si a alguien ha sufrido esta crisis son los jóvenes que cruzan a diario la frontera, que cuando se gradúan no tiene oportunidades, no tienen oportunidad de culminar el liceo, y por eso desde la AN entendimos la necesidad de hacer algo”.

“Quienes usurpan el poder quiere el control y la dominación de todo y ya sabemos cuáles son las consecuencias del control, nosotros apostamos a la libertad, es lo más básico e importante que puede tener el ser humano (…) libertad significa poder hacer lo que queramos, que nadie nos diga que hacer que podamos con nuestro esfuerzo y trabajo que hoy es sinónimo de nada salgamos adelante”.

El Gobierno ya empezó a caer y hay que terminar de quebrarlo

Por su parte, la dirigente estudiantil, Rafaela Requesens, aseguró que “por primera vez en 20 años vemos esa luz al final del túnel, la AN está más fuerte que nunca aunque cuando es nuestra única institución democrática, Venezuela está en boca de todas las naciones, un joven estudiante del movimiento estudiantil, que trago gas y recibió perdigones hoy es presidente encargado y es Juan Guaidó”

“Este régimen ya empezó a caer y hay que terminar de quebrarlo y parte de trabajo de cada uno de nosotros y eso parte de que todas las universidades reconozcan a Guaidó asi como las autoridades de la UCV y es el ejemplo que hoy tiene que dar las universidades venezolanas”.

“Sabemos que trae consecuencia de libertad o asesinato pero en este punto en el que estamos no hay vuelta atrás, no podemos titubear, nos tenemos que agarrar de las manos y seguir y tenemos una ruta clara que seguir el cese de la usurpación, el Gobierno de transición y las elecciones libres, de esa ruta no nos podemos salir y quien se salga es a volverlo a encaminar”.

“La lucha no se acaba allí y deben continuar porque a la dirigente le tenemos que decir que este año es el año aquí no hay para larga y no podemos retrasar este cambio y este año se deben cumplir los tres puntos y debemos arriesgarlo todo porque muchos arriesgaron su libertad su vida por Venezuela y eso no puede ser en vano”.

Rectora de la UCV reconoció a Guaidó

La rectora de la UCV, Cecilia García Arocha, reconoció este viernes al diputado Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela

“Apreciado presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela y presidente interino Juan Guaidó, diputados de la legitima Asamblea Nacional y demás personalidades que nos acompañan a partir de hoy la Universidad Central de Venezuela está con ustedes, sus estudiantes, su juventud, la colectividad y el pueblo de Venezuela para consolidar los objetivos trazados, las puertas y recursos de la UCV están abiertos para prestar su colaboración y para decir que muy pronto tendremos presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó una nueva nación, los venezolanos y los que convivimos en este suelo confirmaremos un país de paz, luz, democrática y siempre libre”, expresó Arocha en el encuentro entre Guaidó y estudiantes de la referida casa de estudios.

Mas en minutos…

Lea más: El Nuevo Herald: Caída de Maduro llevaría a Cuba a una crisis económica

vaya al foro

Etiquetas: Guaidó | UCV